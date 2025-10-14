Khởi động 'Siêu thị mini 0 đồng' hỗ trợ vùng bão lũ

Người dân ở các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ có cơ hội mua nhu yếu phẩm miễn phí từ chương trình "Siêu thị mini 0 đồng".

Hai cơn bão Bualoi và Matmo liên tiếp đổ bộ gây mưa lớn kéo dài ở miền Bắc khiến nhiều ngôi nhà bị đổ sập hoặc ngập trong nước, vật dụng hư hỏng nặng, hàng nghìn ha hoa màu bị cuốn trôi, chuồng trại lẫn thủy sản chịu cảnh tàn phá. Các công trình công cộng, nhất là trường học, bệnh xá, trạm y tế, trụ sở làm việc cũng thiệt hại nặng nề.

Cụ thể, hơn 15.700 nhà bị ngập chủ yếu tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Hà Nội. 14.600 ha lúa, hoa màu bị úng, thiệt hại, hơn 96.000 gia cầm và 530 gia súc chết, bị cuốn trôi.

Trước tình hình đó Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) phối hợp Quỹ Niềm Tin Vàng kích hoạt mô hình Siêu thị mini 0 đồng nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân, hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu.

Tình nguyện viên PNJ hỗ trợ bà con mua sắm tại siêu thị 0 đồng. Ảnh: Việt Trung

Theo đó, đợt một Siêu thị mini 0 đồng khởi động vào ngày 14/10 tại ba phường, xã thuộc Thái Nguyên gồm: Linh Sơn, Trung Thành và Điềm Thụy - nơi chịu nhiều thiệt hại về nhà cửa, sinh kế. Chương trình được thực hiện từ nguồn đóng góp tự nguyện của tập thể cán bộ, công nhân viên PNJ, tổng ngân sách ban đầu dự kiến khoảng một tỷ đồng.

Các siêu thị được tổ chức tại chỗ và lưu động, cung cấp thực phẩm thiết yếu, vật dụng sinh hoạt cơ bản. Với phiếu mua hàng miễn phí trị giá 400.000 đồng, người dân có thể tự do chọn mặt hàng phù hợp mong muốn thực tế của gia đình. Theo đó, các mặt hàng chủ đạo gồm: gạo, nước uống, hạt nêm, nước mắm, gia vị, dầu ăn, rau củ, thịt hộp, khăn mặt, xà phòng, bột giặt...

Bà con đến siêu thị thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Việt Trung

Diện được tham gia chương trình là các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, xã phối hợp tổ dân phố sẽ rà soát, đề xuất danh sách cụ thể. PNJ sẽ trực tiếp điều phối hàng, hậu cần, nhân lực hỗ trợ bà con mua sắm, đồng thời kết hợp chính quyền địa phương để đảm bảo nhu yếu phẩm đến đúng người, đúng nhu cầu.

Thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến phối hợp các địa phương nhân rộng mô hình đến nhiều khu vực lân cận, đồng thời tiếp tục kêu gọi nhân viên, đối tác chung tay đóng góp cho chương trình. Mỗi sự đồng hành, dù nhỏ, góp phần tiếp thêm sức mạnh cho bà con chịu ảnh hưởng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh: "Tinh thần phụng sự xã hội là một phần trong 'mã gen' PNJ. Sau khi nước rút, người dân sẽ đối mặt vô vàn khó khăn trong quá trình khôi phục cuộc sống, sinh kế". Trước tình hình đó, PNJ đã nhanh chóng huy động nguồn lực triển khai mô hình Siêu thị mini 0 đồng, mong bà con không chỉ nhận được hỗ trợ về vật chất, mà sẽ cảm nhận sự sẻ chia và yêu thương từ cộng đồng.

Tình nguyện viên PNJ tất bật chuẩn bị hàng hóa, vận hành siêu thị. Ảnh: Việt Trung

Khởi xướng từ năm 2021, suốt 4 năm qua, Siêu thị mini 0 đồng đã đồng hành hàng trăm nghìn người dân khó khăn trên cả nước. Nối dài ý nghĩa dự án, lần đầu PNJ ứng dụng mô hình này hỗ trợ bà con vùng lũ, cho thấy sự phản ứng nhanh, linh hoạt trước tình huống khẩn cấp của doanh nghiệp, đồng thời nêu cao tinh thần "hành động ngay để sẻ chia kịp lúc".

"Không chỉ hỗ trợ ngắn hạn, kịp thời, hoạt động còn tiếp nối hành trình trách nhiệm xã hội của PNJ với tuyên ngôn 'hành động có trách nhiệm để tôn vinh vẻ đẹp con người và cuộc sống một cách bền vững'", đại diện doanh nghiệp nói thêm.

37 năm qua, công ty đẩy mạnh các chiến lược CSR dựa trên nền tảng "Sống Đẹp" (Living beautifully), với nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng như: Giấc Mơ Lọ Lem, Nối vòng tay ấm, Gia đình trẻ hạnh phúc...

Đông Vệ

