Học bổng Honda (Honda Award) dành cho sinh viên chuyên ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ và một số khối ngành khác.

Honda Việt Nam vừa khởi động Học bổng Honda dành cho sinh viên hai năm cuối hoặc mới tốt nghiệp trong năm 2021.

Học bổng áp dụng cho sinh viên khối khoa học kỹ thuật của các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội như Đại học Công nghệ, Đại học Khoa học Tự Nhiên; các trường thuộc Đại học Quốc gia TP HCM như Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đai học Quốc tế; Đại học Khoa học - Đại học Huế; Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng; Đại học Bách Khoa Hà Nội; Đại học Công nghiệp Hà Nội; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Các khối ngành khác gồm các trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Học viên Ngân hàng, Học viện Tài chính.

Trong đó, học bổng cho sinh viên thuộc khối ngành khoa học kỹ thuật sẽ gồm ba suất học bổng Honda Y-E-S (giải xuất sắc), mỗi suất gồm học bổng 70 triệu đồng và một xe máy Honda Vision.

Top 6 sinh viên nhận giải xuất sắc Học bổng Honda năm 2020. Ảnh: Honda.

Trong vòng 4 năm kể từ khi nhận học bổng này, thí sinh có cơ hội nhận thêm học bổng Y-E-S Plus với các giá trị đa dạng. Cụ thể gồm học bổng 235 triệu đồng khi tham gia nghiên cứu sau đại học hoặc tham gia thực tập tối thiểu một năm tại Nhật Bản. Học bổng 165 triệu đồng khi tham gia thực tập tối thiểu 10 tuần đến dưới một năm tại Nhật Bản. Học bổng 70 triệu đồng khi sinh viên tiếp tục trở lại Nhật để nghiên cứu sau đại học sau khi kết thúc khóa thực tập.

Ngoài giải xuất sắc, ban tổ chức sẽ trao 100 giải khuyến khích, mỗi giải gồm một suất học bổng trị giá 10 triệu đồng.

Honda Award còn dành cho sinh viên thuộc các khối ngành khác, gồm ba giải xuất sắc, mỗi giải một học bổng 20 triệu đồng và một xe máy Honda Vision; 80 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 8 triệu đồng.

Thí sinh nhận học bổng Honda còn có cơ hội trải nghiệm chương trình thực tập tại Công ty Honda Việt Nam. Chương trình giúp thí sinh khám phá, phát triển tiềm năng bản thân từ công việc hàng ngày, sáng tạo, chia sẻ niềm vui với tinh thần "Bùng nổ tiềm năng - Sáng tạo từng ngày - Không ngừng thử thách và Cùng nhau cất cánh".

Để dự tuyển, sinh viên đáp ứng điều kiện dưới 25 tuổi, có điểm rèn luyện từ khá trở lên của năm học trước đó. Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học đạt một trong ba điều kiện: Có điểm trung bình các năm học từ 7,5 (theo thang điểm 10) trở lên hoặc điểm trung bình tích lũy từ 2,8 (theo thang điểm 4) trở lên; đạt giải nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp trường; đạt giải trong kỳ thi Olympic quốc gia trong những năm học đại học (trường hợp thí sinh có thành tích ngang bằng nhau, sẽ xem xét ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn).

Đại diện Honda Việt Nam kỳ vọng các bạn sinh viên sẽ tích cực tham gia chinh phục Học bổng Honda, như một hành trình chinh phục ước mơ, khẳng định bản thân, kiến tạo giá trị nền tảng hữu ích cho tương lai.

Học bổng của Honda lần đầu tiên được triển khai năm 2006, dành cho kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam - Honda Y-E-S (Honda Award for Young Engineer and Scientist). Chương trình do Quỹ Honda (Honda Foundation), Công ty Honda Việt Nam (HVN), Viện Chiến lược, Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) - Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp triển khai. Tháng 9/2020, Honda Việt Nam đã hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo, NISTPASS đồng tổ chức, mở rộng quy mô, lấy tên là Học bổng Honda (Honda Award) nhằm mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên các chuyên ngành khác.

"Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực tạo ra những thử thách, mang lại giá trị mới cho sự phát triển của các tài năng trẻ, qua đó đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của xã hội Việt Nam", đại diện Honda Việt Nam cho biết.

Hà Thanh