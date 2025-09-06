Khởi động giải bóng đá đường phố Tiger Street Football 2025

Tiger Street Football 2025 đang mở cổng nhận đăng ký, vòng chung kết diễn ra trong tháng 10, đội vô địch có cơ hội thi đấu cùng Berbatov, Nemanja Vidić, Luis và Wes Brown.

Để tiếp lửa đam mê trái bóng tròn cho hàng triệu người trên khắp Việt Nam, giải đấu bóng đá đường phố Tiger Street Football 2025 mở ra cơ hội thi đấu cho tất cả người chơi từ đủ 18 tuổi trở lên. "Không yêu cầu kỹ năng hay phải có đội sẵn, chỉ cần khát khao chinh phục và tinh thần bản lĩnh, sẵn sàng theo đuổi đam mê, mọi người đều có thể tham gia giải đấu này", đại diện ban tổ chức cho biết.

Thời gian đăng ký tham gia Tiger Street Football 2025 bắt đầu từ ngày 29/8. Các vòng vô địch khu vực sẽ được tổ chức tại Nha Trang - khu vực miền Trung (ngày 19-21/9), Cần Thơ - khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ngày 26-28/9), miền Bắc (ngày 3-5/10) và TP.HCM - khu vực Đông Nam Bộ (ngày 10-12/10).

Bốn đội giành chiến thắng tại bốn khu vực sẽ tiến vào chung kết Grand Finale, dự kiến diễn ra vào ngày 12/10 tại TP HCM. Tại đây, những "mãnh hổ" xuất sắc không chỉ tranh chức vô địch mà còn chạm đến "giấc mơ" sát cánh trên sân đấu cùng các cầu thủ đến từ CLB Manchester United: Dimitar Berbatov, Nemanja Vidić, Luis Nani và Wes Brown. Ban tổ chức kỳ vọng, trải nghiệm được trở thành đồng đội, chơi bóng dưới sự chỉ huy của bốn vị đội trưởng MU sẽ giúp các cầu thủ "thăng hoa cảm xúc và bùng nổ đam mê", để Tiger Street Football 2025 mang đúng tinh thần của một giải đấu bóng đá thực thụ.

Tiger Street Football 2025 với bốn huyền thoại Manchester United góp mặt tại đêm chung kết nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Ảnh: Tiger Beer

Bà Huỳnh Phương Thảo, Giám đốc Tiếp thị cấp cao nhãn hiệu Tiger chia sẻ: "Chúng tôi kỳ vọng giải đấu bóng đá đường phố này sẽ tạo ra cuộc chơi khác biệt, nơi bản lĩnh là luật chơi và chỉ có đam mê dẫn lối. Đó cũng chính là bản lĩnh mãnh hổ, sẵn sàng bứt phá mọi giới hạn để theo đuổi đam mê mà Tiger Beer mong muốn truyền tải thông qua giải đấu này".

Tiger Street Football 2025 sẽ áp dụng hình thức thi đấu 5 - 5, theo thể thức loại trực tiếp. Với tinh thần "trái bóng còn lăn, đam mê còn rực cháy", giải đấu có nhiều điểm mới. Đơn cử "sân đấu bản lĩnh trong lồng Tiger" là một "sân cỏ" được bao bọc trong lồng. Tại đây, bóng lăn không điểm dừng buộc các chân sút phải liên tục bứt tốc và tung hết sức lực trong từng pha xử lý để giành chiến thắng. Đồng thời, sân đấu thiết kế kết hợp hai chất liệu mang đến trải nghiệm độc đáo cho các tuyển thủ.

Với thể thức "Giao bóng bản lĩnh", các trận đấu sẽ mở màn bằng pha thả bóng từ trên cao. Đưa ra thể thức này, ban tổ chức mong muốn khơi dậy tinh thần thi đấu quyết liệt, giành lấy ưu thế ngay từ giây đầu tiên của người chơi bản lĩnh.

Ngoài ra, với mong muốn thổi bùng niềm tin không gì là không thể, giải đấu đưa ra quy định "Phút gầm vang bản lĩnh - Tiger Time" vào phút cuối cùng của trận đấu. Mọi bàn thắng trong khoảnh khắc này đều được nhân đôi, biến từng đường bóng thành cơ hội lật ngược thế cờ.

Nhằm tôn vinh tinh thần thi đấu công bằng đậm chất Tiger Beer, ban tổ chức đề ra danh hiệu "Cầu thủ bản lĩnh", nhằm tôn vinh những bàn thắng ấn tượng và tinh thần chơi công bằng.

Ngoài ra, tại mỗi giải vô địch khu vực kéo dài ba ngày, người hâm mộ còn được thưởng thức màn trình diễn bóng đá từ các danh thủ thế giới, tham gia chuỗi hoạt động bên lề, thưởng thức màn trình diễn của nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Giải đấu thể thao giải trí Tiger Street Football 2025 đã sẵn sàng chào đón "mãnh hổ" khắp Việt Nam. Ban tổ chức cam kết mang đến những trải nghiệm chưa từng có dành cho cả cầu thủ lẫn khán giả yêu bóng đá.

Tùng Anh