Khởi động cuộc thi thiết kế không gian gắn kết gia đình Việt

IKI Co-Creation tìm kiếm giải pháp thiết kế không gian, nếp sống và công nghệ nhằm tăng kết nối các thế hệ trong gia đình Việt, dành cho sinh viên, người trẻ.

Cuộc thi do Flamingo Digital Media Corporation tổ chức, phối hợp cùng Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia khu vực phía Nam, khởi xướng bởi Công ty Cổ phần Đầu tư An Khải Hưng, lấy cảm hứng từ dự án IKI Village.

Ban giám khảo và ban cố vấn tại buổi lễ phát động cuộc thi. Ảnh: An Khải Hưng

"IKI Co-Creation - Đồng sáng tạo không gian sống gắn kết" dành cho sinh viên cao đẳng, đại học và người trẻ từ 18 đến 27 tuổi trong các lĩnh vực kiến trúc, thiết kế, công nghệ, truyền thông, mỹ thuật, xây dựng, xã hội học, marketing. Thí sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm tối đa ba thành viên.

Trong suốt hành trình, các đội thi tham gia nhiều hoạt động chuyên môn như chương trình cố vấn với giảng viên và chuyên gia, hội thảo chuyên đề và tọa đàm học thuật xoay quanh thiết kế, ứng dụng công nghệ và trải nghiệm con người trong không gian sống.

IKI Co-Creation Series dự kiến diễn ra từ tháng 4 đến tháng 9. Cuộc thi khởi động ngày 9/4, mở cổng nhận bài từ ngày 2/5 và kết thúc vào ngày 30/6. Vòng bình chọn đầu tiên diễn ra từ ngày 1 đến 15/7. Ban tổ chức sẽ công bố top 50 vào ngày 17/7. Từ 18 đến 31/7, ban giám khảo chấm vòng hai để chọn top 20, công bố ngày 2/8. Triển lãm các bài thi diễn ra từ 2/8 đến 3/9. Chung kết, thuyết trình trực tiếp, gala trao giải và bế mạc được tổ chức vào ngày 15/8/2026.

Tọa đàm "Nơi tình thân giao thoa trên nhịp sống hiện đại". Ảnh: An Khải Hưng

Cuộc thi ra đời trong bối cảnh nhịp sống hiện đại khiến mỗi thành viên trong gia đình dành nhiều thời gian cho thiết bị cá nhân, làm giảm tương tác giữa các thế hệ, như một diễn đàn để người trẻ suy nghĩ về cách sống chung trong gia đình Việt hiện nay. IKI Co-Creation hướng tới tìm kiếm các giải pháp nuôi dưỡng sự kết nối giữa các thế hệ qua không gian sống, nếp sinh hoạt và công nghệ, thay vì chỉ dừng ở yếu tố hình thức.

Điểm nhấn của IKI Co-Creation nằm ở tinh thần "đồng sáng tạo". Cuộc thi được thiết kế như một hành trình học hỏi và kết nối dành cho sinh viên, người trẻ quan tâm đến thiết kế, kiến trúc, công nghệ và truyền thông. Thí sinh gửi ý tưởng và tham gia môi trường có phản biện chuyên môn, được định hướng phát triển, có cơ hội hoàn thiện đề xuất thành dự án cụ thể.

Cuộc thi năm nay gồm ba hạng mục, tương ứng với ba cách tiếp cận bài toán gắn kết gia đình trong bối cảnh đô thị. Trong đó, hạng mục IKI Landscape Design tập trung vào thiết kế cảnh quan sân vườn trong căn hộ với diện tích từ 25 m2 đến 40 m2. Thử thách đặt ra là vừa tạo không gian xanh, vừa hình thành khu sinh hoạt chung cho các thành viên như nghỉ ngơi, trò chuyện, đọc sách hay chia sẻ khoảnh khắc đời thường. Ban tổ chức yêu cầu sự dung hòa giữa cảnh quan và nội thất để thiên nhiên trở thành yếu tố thúc đẩy sự gắn kết.

Hạng mục IKI Family Rituals đi vào thói quen và nếp sinh hoạt chung trong gia đình. Nếu không gian là phần khung, những hoạt động lặp lại mỗi ngày tạo nên hơi ấm của ngôi nhà. Ban tổ chức khuyến khích thí sinh xây dựng kịch bản sinh hoạt cho mô hình sống đa thế hệ, xoay quanh các thời điểm quen thuộc như bữa tối, buổi sáng cuối tuần, sinh nhật, ngày kỷ niệm và các dịp đặc biệt. Trọng tâm nằm ở việc hình thành những nếp sinh hoạt bền vững, nuôi dưỡng sự gắn bó trong đời sống thường nhật.

Ban tổ chức, ban giám khảo, cố vấn và sinh viên tại lễ phát động cuộc thi. Ảnh: An Khải Hưng

Hạng mục IKI Living OS đặt ra vấn đề về vai trò của công nghệ trong gia đình hiện đại. Thay vì chỉ là công cụ điều khiển thiết bị, công nghệ được định hướng như một "hệ điều hành sống" giúp quản lý sinh hoạt chung, kết nối các thành viên, nhắc nhớ dịp quan trọng, hỗ trợ chăm sóc người lớn tuổi và tạo ra các tương tác khuyến khích sự sẻ chia. Yêu cầu của hạng mục này là ý tưởng và thiết kế giao diện thể hiện cách công nghệ có thể hiện diện tự nhiên và mang tính kết nối.

Bên cạnh cấu trúc đề bài, IKI Co-Creation có sự đồng hành của 28 cố vấn là thạc sĩ và chuyên gia đến từ các lĩnh vực kiến trúc, thiết kế, công nghệ, mỹ thuật, tâm lý học, kinh doanh và truyền thông. Trong quá trình tham gia, đội thi được góp ý trực tiếp, hoàn thiện dự án qua các buổi hướng dẫn, trình bày trước hội đồng giám khảo và tham gia triển lãm dành cho những bài thi nổi bật. Những đề xuất xuất sắc có thể được chủ đầu tư mua quyền sử dụng hoặc lựa chọn triển khai tại IKI Village.

Bà Phạm Thị Lan Khanh, Trưởng ban tổ chức, cho biết IKI Co-Creation không chỉ là một cuộc thi thiết kế sáng tạo, mà còn mở ra cuộc đối thoại về không gian sống của gia đình Việt.

"Ngôi nhà không chỉ đáp ứng công năng, mà còn nuôi dưỡng sự kết nối và gìn giữ giá trị giữa các thế hệ. Công nghệ cần trở thành công cụ hỗ trợ cho sự thấu hiểu và sẻ chia", bà nói thêm.

Nhật Lệ