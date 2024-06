Khởi động cuộc thi Đổi mới và phát triển thực phẩm 2024

Cuộc thi Food Innovation and Development - FID 2024 với chủ đề "Tương lai ngành thực phẩm" diễn ra từ nay đến hết tháng 12.

Cuộc thi Food Innovation and Development 2024 do Trường Đại học Công Thương TP HCM (HUIT), Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực - Thực phẩm Việt Nam (VAFoST), Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC), Quỹ Next Challenge Foundation và BambuUP đồng tổ chức. Chuỗi sự kiện chính thức công bố trên nền tảng thực tế ảo ngày 1/6.

PGS. TS Nguyễn Xuân Hoàn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng HUIT đại diện đơn vị đồng tổ chức và đăng cai chung kết cuộc thi phát biểu chào mừng các trường, học viện, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Ông cho biết trường cam kết cung cấp điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất và nhân lực để cuộc thi FID 2024 diễn ra thành công.

"Sự đồng hành của các trường, học viện, tổ chức, doanh nghiệp là lời cam kết mạnh mẽ về việc xây dựng, bồi dưỡng thế hệ trẻ, kiến tạo giá trị cộng đồng, nhằm thực thi những giá trị chung để thể hiện trách nhiệm phụng sự xã hội", PGS. TS Nguyễn Xuân Hoàn khẳng định.

PGS. TS Nguyễn Xuân Hoàn phát biểu trong buổi khởi động trực tuyến trên nền tảng thực tế ảo của chương trình. Ảnh: HUIT

Về tiềm năng của cuộc thi, ông Lê Toàn Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) nhận định cuộc thi năm nay là hoạt động cần thiết để đào tạo thế hệ trẻ tiến ra thế giới.

"Trung tâm NSSC hiện có các chương trình thúc đẩy liên kết kinh doanh với Hàn Quốc, Thái Lan... Trong tương lai, kỳ vọng sinh viên có thể mang các thành tựu từ cuộc thi, tham gia vào đấu trường quốc tế, gặp gỡ thêm nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp lớn, tiếp tục là niềm tự hào hệ sinh thái khởi nghiệp nước nhà", ông Thắng nêu.

Là một trong 5 đơn vị đồng tổ chức FID 2024, bà Moon Min, đại diện Next Challenge Foundation đánh giá cuộc thi có ý nghĩa quan trọng khi giúp khuyến khích sinh viên Việt Nam nâng cao khả năng sáng tạo và sự hiểu biết về tinh thần doanh nhân, từ đó có thể góp phần tạo nên sự thay đổi trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm tại Việt Nam.

Next Challenge Foundation hiện là tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ tăng tốc khởi nghiệp, hoạt động theo mô hình quản lý kết nối nguồn hỗ trợ chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp của Hàn Quốc tại Việt Nam.

Ảnh phối cảnh không gian trưng bày các sản phẩm nghiên cứu của thí sinh. Ảnh: HUIT

FID 2024 là cuộc thi về kỹ thuật công nghệ lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra theo mô hình hybrid (trực tiếp kết hợp trực tuyến) trên nền tảng thực tế ảo. Từ vòng bán kết, các đội dự thi sẽ đồng loạt trưng bày sản phẩm, ý tưởng sáng tạo trên chính nền tảng này.

Khách tham quan có thể tự do khám phá, trao đổi thông tin với các đội thi. Sự quan tâm, yêu thích của họ dành cho các đội sẽ được gộp vào kết quả chung ở hạng mục giải thưởng bình chọn.

Toàn bộ chương trình diễn ra từ tháng 6-12 với ba bảng thi chính: Health-Focus tập trung các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe; Food Security & Social Impact chuyên sản phẩm tạo tác động tích cực cho cộng đồng, góp phần giải quyết vấn đề an ninh lương thực; Problem Solving Innovation gồm các giải pháp cho thách thức cụ thể do doanh nghiệp đưa ra.

Các đề bài của doanh nghiệp tại bảng ba cũng đã được công bố, gồm Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Ba Đình (BFC), Công ty Cổ phần Group G Asia Pacific, Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu (AIG).

Sau buổi công bố chương trình, các đội thi bắt đầu tìm kiếm và hoàn thiện ý tưởng sản phẩm hoặc giải pháp công nghệ. Bài dự thi sẽ được gửi về xét duyệt trong vòng đầu thông qua cổng nộp bài tại website chính thức của cuộc thi.

Top 40 đội dẫn đầu bảng 1 và bảng 2 sẽ được tiếp tục phát triển và hoàn thiện sản phẩm dự thi với sự đồng hành của các chuyên gia từ doanh nghiệp và trường đại học chuyên ngành. Các đội sẽ được hỗ trợ tư vấn, chuẩn bị sẵn sàng cho vòng 2 - Phát triển sản phẩm.

20 đội thi có sản phẩm, giải pháp tốt nhất ở vòng này tiếp tục được Hội đồng giám khảo lựa chọn để tranh tài tại vòng chung kết, diễn ra trực tiếp ngày 21/12/2024 tại Trường Đại học Công Thương TP HCM. Top 6 đội thi xuất sắc suốt hành trình còn có cơ hội tham gia vòng "Future Entrepreneurs Showcase" để tìm ra giải thưởng đặc biệt "The Future Entrepreneur".

Tham gia cuộc thi, sinh viên có cơ hội làm việc và nhận tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia đầu ngành như giảng viên chuyên môn, đại diện cấp cao các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế. Thông qua các hoạt động đào tạo từ chương trình, thí sinh được nâng cao kiến thức chuyên môn, phát triển, hoàn thiện các kỹ năng của một nhà khởi nghiệp tương lai.

Những sản phẩm dự thi xuất sắc có cơ hội được các doanh nghiệp đầu tư và thương mại hóa, từ đó giúp các đội thi phát triển thành công ty khởi nghiệp độc lập. Những ý tưởng giải pháp, sản phẩm đột phá sẽ được ban tổ chức hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

Á Hiên