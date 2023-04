Khởi động cuộc thi An Cuong Interior Design Award 2023

Cuộc thi thiết kế nội thất An Cuong Interior Design Award năm 2023 do gỗ An Cường tổ chức với chủ đề "Định nghĩa lại tổ ấm" (Redefining Home).

Công ty cổ phần gỗ An Cường vừa họp báo công bố khởi động cuộc thi thiết kế nội thất An Cuong Interior Design Award năm 2023 (An Cuong IDA 2023). Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi vòng sơ tuyển từ ngày 15/4 đến 31/7.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2021, An Cuong IDA trở thành cuộc thi thường niên dành cho các bạn sinh viên ngành thiết kế kiến trúc - nội thất trên toàn quốc cũng như cộng đồng thiết kế trẻ.

Họp báo công bố cuộc thi thiết kế nội thất An Cuong Interior Design Award 2023. Ảnh: Gỗ An Cường

An Cuong IDA 2023 với chủ đề Redefining Home nhằm mang đến cơ hội cho các nhà thiết kế trẻ, các bạn sinh viên ngành nội thất - kiến trúc có thể trổ tài sáng tạo của mình. Những ý tưởng này giúp định nghĩa lại ngôi nhà, tổ ấm hay không gian sống một cách độc đáo, tối ưu hóa không gian sống, mang lại giá trị thẩm mỹ và cuối cùng là ứng dụng được các vật liệu mới, giải pháp mới mang tính bền vững.

Ban tổ chức cho biết, An Cuong IDA 2023 mở rộng nhóm thí sinh tham gia được chia thành hai nhóm bao gồm nhóm một là đối tượng sinh viên. Tất cả các sinh viên đại học không quy định độ tuổi, chỉ cần cung cấp đầy đủ thẻ sinh viên còn thời hạn trong khung thời gian cuộc thi diễn ra. Nhóm hai hướng đến các nhà thiết kế tự do dưới 30 tuổi.

Các thành viên trong hội đồng giám khảo cùng đại diện ban tổ chức cuộc thi và một số doanh nghiệp đồng hành. Ảnh: Gỗ An Cường

Thí sinh sẽ thi theo hình thức nhóm hoặc cá nhân, không quá bốn người một nhóm. Gala chung kết và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 15/11 tại TP HCM.

Với chủ đề Redefining Home, thí sinh tham gia An Cuong IDA 2023 sẽ lựa chọn hồ sơ kiến trúc là một công trình nhà ở (căn hộ chung cư, duplex, penthouse, dualkey) có diện tích tối thiểu 70m2, tối đa 150m2, có đầy đủ các bản vẽ cơ bản như mặt bằng, mật độ kiến trúc, mặt cắt nội thất.

Khu vực trưng bày các bài thi đã lọt vào top 10 An Cuong IDA 2021 và 2022. Ảnh: Gỗ An Cường

Bài thi sẽ được hội đồng giám khảo gồm những chuyên gia, giảng viên đại học trong lĩnh vực kiến trúc - nội thất trong nước và quốc tế đánh giá, xếp hạng thông qua bốn nhóm tiêu chí: Ý tưởng thiết kế; Tính thẩm mỹ; Giải pháp không gian ấn tượng; Ứng dụng sản phẩm của gỗ An Cường và các đối tác, thương hiệu đồng hành như thiết bị bếp Malloca, nội thất AConcept, phụ kiện hoàn thiện nội thất Hettich & Imundex, thiết bị smarthome Wiser - Schneider Electric, đá thạch anh Vicostone ...

Theo thông tin từ ban tổ chức, tổng trị giá giải thưởng An Cuong IDA 2023 lên đến hơn 400 triệu đồng với cơ cấu giải thưởng bao gồm: giải nhất có tổng giá trị 140 triệu đồng, giải nhì trị giá 80 triệu đồng và 50 triệu đồng trao cho giải ba. Ngoài ra còn một giải thiết kế ấn tượng dành cho cá nhân, một giải dành cho bài dự thi theo nhóm và 7 giải khuyến khích.

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Ngụy Thanh Vĩ - Giám đốc Truyền thông và Tiếp thị An Cường Group, trưởng ban tổ chức An Cuong IDA 2023 cho biết, cuộc thi năm nay có một giao diện hoàn toàn mới, từ ban giám khảo đến hình thức chấm thi.

"Chúng tôi tự hào hơn khi những sản phẩm mới, giải pháp mới, vật liệu mới của An Cường và đối tác đồng hành đã được các bạn sinh viên đón nhận và ứng dụng vào các không gian thiết kế nội thất của các bạn", ông Vĩ nói.

An Cuong IDA được cộng đồng sinh viên ngành thiết kế kiến trúc - nội thất và các nhà thiết kế trẻ quan tâm. Ảnh: Gỗ An Cường

An Cường Interior Design Award là giải thưởng thường niên của Công ty cổ phần gỗ An Cường, phát triển ở nhiều lĩnh vực khác nhau như kiến trúc, nội thất, sáng tạo họa tiết trên vật liệu mới nhằm mục đích kết nối, phát triển và vinh danh những kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất trẻ tại Việt Nam.

IDA 2021 mùa thứ nhất ra mắt với chủ đề "Story - Telling through your space". IDA 2022 mùa thứ hai được tổ chức với chủ đề "When Dream and Life Become Home".

