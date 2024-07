Khởi động chuyển đổi xanh trong ngành kiến trúc và xây dựng

Tập đoàn Trần Đức hợp tác FPT IS triển khai dự án Giải pháp kiểm kê khí nhà kính, hướng đến Net Zero trong ngành sản xuất, kiến trúc và xây dựng, hôm 18/7.

Đại diện FPT IS cho biết, đây là dự án giúp Tập đoàn Trần Đức kiểm kê phát thải trên toàn bộ hệ thống sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp hướng đến mục tiêu Net Zero trong tương lai gần. Việc hai bên khởi động giải pháp này diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi xanh, Net Zero đang trở thành định hướng chiến lược của nhiều ngành kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực kiến trúc và xây dựng.

Đại diện Tập đoàn Trần Đức và FPT IS tại lễ ký kết. Ảnh: FPT

Theo đó, Trần Đức hợp tác với FPT IS - đối tác công nghệ hàng đầu để đồng hành trên lộ trình chuyển đổi xanh, thực hiện dự án Giải pháp kiểm kê khí nhà kính VertZéro. Đây là giải pháp có thể giúp doanh nghiệp xác định ranh giới và đo lường mức độ phát thải theo nhiều phạm vi, bóc tách phát thải đa chiều, truy cập vào hệ số phát thải toàn cầu. Từ đó, doanh nghiệp sẽ có căn cứ đặt mục tiêu giảm phát thải theo quy định của Chính phủ và theo dõi lượng phát thải thực tế.

Theo doanh nghiệp, khi đã minh bạch hóa thông tin, giải pháp này sẽ giúp tiến hành lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính, tuân thủ theo các quy định của Việt Nam và quốc tế.

"FPT IS đã sớm đầu tư nghiên cứu và hợp tác để phát triển giải pháp chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp. Dự án VertZéro với Tập đoàn Trần Đức sẽ là dấu mốc củng cố mối quan hệ hai bên, từ chuyển đổi số đến chuyển đổi xanh", ông Trần Đăng Hoà, Chủ tịch FPT IS nói. "Với dự án này, Trần Đức sẽ thành công trong việc kiểm kê, quản lý lượng khí thải, đạt các chứng nhận và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nhà máy Net Zero và đưa sản phẩm gỗ chất lượng xanh ra toàn cầu".

Trong khuôn khổ dự án, FPT IS sẽ triển khai giải pháp VertZéro giúp tính toán và kiểm kê phát thải khí nhà kính 3 phạm vi trong hệ thống sản xuất và kinh doanh của Trần Đức, bao gồm: các nhà máy, kho hàng, văn phòng và hoạt động vận chuyển. Lộ trình dự kiến được triển khai bao gồm giai đoạn kiểm kê khí nhà kính toàn diện tại 2 nhà máy Trần Đức Furnishings và Trần Đức Homes, đo lường và đánh giá phát thải sản phẩm nhà lắp ghép cao cấp Modulux Homes.

Đại diện hai doanh nghiệp tưới cây xanh, nghi thức đại diện cho cam kết phát triển bền vững, thân thiện môi trường. Ảnh: FPT

Với đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực, sự đồng hành của FPT IS được kỳ vọng giúp Tập đoàn Trần Đức tận dụng sức mạnh công nghệ, khắc phục rào cản để trở thành doanh nghiệp chuyển đổi xanh trong ngành.

"Chúng tôi xác định chuyển đổi xanh là chiến lược kinh doanh từ ngày đầu ra mắt. Việc triển khai giải pháp VertZéro là một trong những chương trình hành động được chúng tôi ưu tiên thực hiện ở giai đoạn này", ông Trần Đức Hiếu, Tổng Giám đốc Trần Đức nói. "Tập đoàn kỳ vọng FPT IS sẽ là đối tác dài hạn, giúp Trần Đức tối ưu quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả năng lượng và giảm phát thải. Trong tương lai, chúng tôi sẽ xây dựng nhà máy Net Zero Nam Tân Uyên, khẳng định cam kết phát triển bền vững, nâng vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt trên thế giới".

Trước đó, Trần Đức đã hợp tác FPT IS đưa vào vận hành hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP S/4HANA cùng các giải pháp "Made by FPT IS" và ghi nhận nhiều hiệu quả tích cực. Hệ thống giúp tích hợp các quy trình nghiệp vụ, dữ liệu từ các phòng ban khác nhau vào một nền tảng, giúp Ban lãnh đạo nắm bắt tình hình kinh doanh theo thời gian thực và ra quyết định kịp thời. Theo FPT IS, hệ thống có thể đo lường chính xác 95% nhu cầu nguyên vật liệu, giảm 10% thời gian triển khai đơn hàng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Trần Đức cùng FPT IS tiếp tục thực hiện kiểm kê khí nhà kính trên nền tảng dữ liệu.

Trước hợp tác này, thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp An Lâm Retreats (thuộc Tập đoàn Trần Đức) cũng áp dụng giải pháp xây dựng xanh tại hai khu nghỉ dưỡng An Lâm Retreats Saigon River và An Lâm Retreats Ninh Vân Bay. Các khu nghỉ dưỡng này được thiết kế mở, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, tối ưu hoá nguồn năng lượng tự nhiên và giảm thiểu điện năng.

Dự án An Lâm Retreats Ninh Bình dự kiến được tập đoàn này ra mắt vào năm 2025, hứa hẹn sẽ là một trong những khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chí "Resort Net Zero".

Tuấn Vũ