Khởi động chiến dịch ‘Nói không với sốt xuất huyết’

Hội thảo “Cùng Soffell nói không với sốt xuất huyết” khởi động chuỗi hoạt động kéo dài trong 3 tháng hè, nhằm giúp cộng đồng phòng tránh căn bệnh truyền nhiễm này.

Ngày 21/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Cần Thơ đồng hành cùng Soffell Việt Nam tổ chức Hội thảo "Cùng Soffell nói không với sốt xuất huyết", khởi động chuỗi chương trình phòng ngừa sốt xuất huyết giúp nâng cao sức khoẻ cộng đồng. Sự kiện là cơ hội để các chuyên gia trong lĩnh vực dịch tễ, côn trùng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm nhận biết các dấu hiệu về bệnh sốt xuất huyết.

Hội thảo truyền thông phòng chống sốt xuất huyết được tổ chức tại TP. Cần Thơ hôm 21/6.

Sau hội thảo, Soffell đã cung cấp thông tin và các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết đơn giản, có thể áp dụng thường ngày cho người dân qua các áp phích tại các khu vực công cộng, bệnh viện; phổ biến kiến thức phòng chống bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đặc biệt, các bộ sản phẩm kem chống muỗi cũng đã được Soffell tài trợ cho chương trình "ASEAN phòng chống sốt xuất huyết" cấp quốc gia để chuyển đến cho người dân tại các khu vực có tỷ lệ người mắc bệnh sốt xuất huyết cao.

Chuỗi chương trình "Cùng Soffell nói không với sốt xuất huyết" khởi động tại TP Cần Thơ.

Đây là sự kiện kích hoạt chuỗi chương trình Soffell đồng hành cũng như giới thiệu về những sản phẩm hỗ trợ phòng chống và ngăn ngừa bệnh sốt xuất huyết hiệu quả. Chương trình sẽ diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9 tại nhiều thành phố từ Nam ra Bắc, như Cần Thơ, TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tại Cần Thơ, Soffell sẽ thực hiện thêm các chương trình truyền thông phòng chống dịch sốt xuất huyết tại 4 điểm khác gồm Bệnh viện Media Hoàn Hảo, Nhà văn hoá Thiếu nhi quận Ninh Kiều, Bệnh viện Đa khoa Trung ương và Bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ từ 21 - 30/6.

Hoạt động truyền thông về phòng chống sốt xuất huyết được tổ chức tại nhiều điạ điểm của Cần Thơ.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm phổ biến ở các quốc gia vùng nhiệt đới, có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Theo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, sốt xuất huyết lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virus sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Hai loại muỗi vằn truyền bệnh có tên khoa học là Aedes aegypti và Aedes albopictus. Ở Việt Nam, bệnh lưu hành rất phổ biến, ở cả 4 miền Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên, kể cả ở thành thị và vùng nông thôn. Bệnh xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9, 10.

Đầu tháng 5, chỉ riêng TP.HCM đã ghi nhận hơn 7.000 ca sốt xuất huyết, tăng 10,77% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó số ca nặng là 158 ca, tăng gấp 5 so với cùng kỳ năm trước. Tại TP Cần Thơ cũng ghi nhận 33 trường hợp trẻ em mắc sốt xuất huyết trở nặng. Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ có hơn 220 trường hợp các bé nhập viện do sốt xuất huyết chỉ trong tháng 5 và có tỷ lệ chuyển nặng cao hơn cùng kỳ năm trước.

Kem chống muỗi Soffell có thể bảo vệ sức khoẻ gia đình khỏi muỗi trong khoảng 10 tiếng bằng cơ chế bảo vệ kép tạo ra hương vị bất lợi cho muỗi. Với 2 dạng kem và xịt cùng 2 mùi hương cam và hương hoa, người lớn lẫn trẻ em đều có thể sử dụng mà không gây cảm giác nóng rát hay bết dính khi thoa lên cơ thể.

Anh Ngọc