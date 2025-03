Khởi động chiến dịch nâng cao nhận thức về HPV toàn quốc

Bộ Y tế cùng MSD Việt Nam, các đơn vị liên quan, khởi động chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi phòng ngừa bệnh do HPV gây ra, ngày 29/3.

Theo đại diện Bộ Y tế, chiến dịch sẽ có quy mô toàn quốc, gồm chuỗi hoạt động cộng đồng, hội thảo và triển lãm ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, kỳ vọng tiếp cận hơn 50.000 người.

Lễ khai mạc sự kiện diễn ra sáng 29/3. Ảnh: Mai Thảo

Mở đầu chuỗi sự kiện là triển lãm cộng đồng với chủ đề "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV", diễn ra trong hai ngày 29-30/3 tại phố Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội). Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động nối tiếp nhau như: trò chơi tương tác để khám phá thông tin về HPV; không gian giả tưởng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để chia sẻ thông tin về bệnh do vi rút này gây ra; hướng dẫn nâng cao sức khỏe tổng thể; làm quen với trí tuệ nhân tạo AI giải đáp thắc mắc về HPV và trải nghiệm quầy vật phẩm giáo dục. Nhờ ứng dụng công nghệ AI và trình chiếu 3D, các thông tin về phòng vệ HPV được truyền tải trực quan, sáng tạo, giúp tăng khả năng tiếp cận với người dân

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết chiến dịch sẽ góp phần đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về HPV, các bệnh do vi rút này gây ra, đặc biệt là ung thư cổ tử cung và các biện pháp phòng ngừa. Đây cũng là cơ hội để lan tỏa kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng nói chung.

Ông Marc E. Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Mai Thảo

Ông Marc E. Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đánh giá cao sự chung tay của MSD trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe, mong muốn các tổ chức, đối tác, ban ngành chung tay kiểm soát HPV toàn diện.

Bà Katharina Geppert, Tổng Giám đốc MSD Việt Nam, cho biết đơn vị đồng hành cùng Bộ Y tế trong chiến dịch "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV", góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động phòng vệ HPV. Thông qua chiến dịch, bà kỳ vọng mỗi cá nhân có thể chủ động phòng vệ, góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng sống.

Khách tham quan dễ dàng tiếp cận thông tin về phòng ngừa các bệnh lý do vi rút HPV thông qua công nghệ tiên tiến. Ảnh: Mai Thảo

HPV là tên của một nhóm gồm 200 týp vi rút, trong đó có hơn 40 týp lây truyền qua đường tình dục và có thể gây bệnh ung thư ở cả nam và nữ. Nhiễm HPV rất phổ biến, hầu như mọi người đều có thể nhiễm vi rút này vào một thời điểm nào đó trong đời.

Theo Globocan 2022, Việt Nam ghi nhận hơn 6.200 ca mắc mới ung thư do HPV gây ra, trong đó hơn 2.500 ca tử vong do ung thư cổ tử cung. Dự báo số tử vong có thể lên tới 200.000 ca vào năm 2070 nếu không được can thiệp kịp thời. Những thống kê này cho thấy sự cấp thiết của việc dự sớm HPV từ sớm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Văn Hà