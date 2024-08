Khởi đầu ngày mới với trà diệp lục thảo mộc Greenboost

Greenboost có thể giúp người dùng thêm tỉnh táo, giảm căng thẳng nhờ các thành phần có trong trà xanh tự nhiên và cỏ lúa mỳ hữu cơ.

Trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện, đặc biệt là sức khỏe tinh thần trong bối cảnh ngày càng nhiều người mắc chứng rối loạn tâm thần, Care For Việt Nam vừa ra mắt trà diệp lục thảo mộc Greenboost với chiết xuất từ trà xanh tự nhiên và cỏ lúa mỳ hữu cơ, với mong muốn mang lại tinh thần thư thái cho người dùng Việt.

Sản phẩm được đóng gói trong hộp nhỏ 60 gram, cách sử dụng đơn giản, chỉ cần pha 2 gram bột trà với nước, lắc lên và uống. Sản phẩm còn có thể pha sẵn, mang trong bình để uống cả ngày mà không lo ảnh hưởng đến chất lượng hay mùi vị.

Nguyên liệu chính gồm cỏ lúa mỳ hữu cơ và bột diệp lục có công dụng hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho hệ miễn dịch, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh như cảm lạnh, ho, sốt và các bệnh về tiêu hóa. Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra, nước ép lúa mỳ giúp làm giảm các triệu chứng viêm loét đại tràng, viêm đại tràng. Trong khi đó, chiết xuất trà xanh có trong sản phẩm giúp giảm mỡ nội tạng, hỗ trợ quá trình giảm cân tự nhiên.

Đồng cỏ lúa mì tại New Zealand - vùng đất canh tác hữu cơ giàu dinh dưỡng và không bị thoái hoá từ hóa chất. Ảnh: Freepik

Greenboost còn chứa thành phần Oxifend, hợp chất chống oxi hóa từ quả mọng New Zealand, giúp tăng cường bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh, đặc biệt là gốc tự do. Gốc tự do là các phân tử hoặc nguyên tử biến đổi, có thể gây tổn thương lên tế bào, protein và DNA trong cơ thể người, góp phần vào quá trình lão hóa và là tác nhân gây nên các bệnh lý như ung thư, tim mạch và thoái hóa thần kinh.

Oxifend có thể tham gia làm chậm quá trình lão hóa bằng cách trung hòa các gốc tự do, giảm thiểu sự phá hủy tế bào và duy trì cấu trúc da, góp phần làm giảm nếp nhăn và chảy xệ.

Không chỉ chăm sóc sức khỏe thể chất, Greenboost còn mang đến sự tỉnh táo và thư giãn nhờ hàm lượng L-theanine đến từ thành phần trà xanh tự nhiên. L-theanine đã được nhiều nghiên cứu chứng minh với khả năng giúp giảm căng thẳng và lo lắng, mang lại cảm giác thư thái. Hoạt chất này còn giúp tăng hiệu suất và khả năng tập trung, giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn. Đặc biệt, thành phần trà xanh trong sản phẩm có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ, giúp người dùng có giấc ngủ sâu và ngon hơn.

Tách trà xanh từ cỏ lúa mỳ hữu cơ và bột diệp lục có trong Greenboost. Ảnh: Care For Việt Nam

Thành phần dinh dưỡng từ Trà diệp lục thảo mộc Greenboost đều đến từ New Zealand - một quốc đảo với khí hậu ôn hòa, nguồn đất canh tác giàu dinh dưỡng, có lợi thế về an toàn sinh học tự nhiên khi không có nhiều loại sâu bệnh. Theo nghiên cứu của FAO (Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc), New Zealand có tỷ lệ sử dụng hóa chất nông nghiệp thấp hơn nhiều so với các nước phát triển khác, nhờ vào các biện pháp canh tác bền vững và quy định nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường. Điều này làm cho đất đai ở New Zealand ít bị ô nhiễm hay thoái hóa bởi hóa chất, giữ được độ màu mỡ và dinh dưỡng tự nhiên.

Bên cạnh đó Greenboost được sản xuất với công nghệ sấy lạnh hữu cơ, tuân thủ tiêu chuẩn 4K: không biến đổi gen, không đường, không chất phụ gia và không hương liệu, đảm bảo sự lành mạnh cho người sử dụng .

Kết hợp giữa các thành phần tự nhiên giàu dinh dưỡng cùng công nghệ sản xuất tiêu chuẩn cao từ New Zealand, đại diện nhà phân phối Care For Việt Nam khẳng định trà diệp lục thảo mộc Greenboost không chỉ giúp người dùng duy trì sự tỉnh táo, thư thái tinh thần mà còn hỗ trợ tăng cường sức khỏe toàn diện cho cơ thể.

Thế Đan