Khởi đầu khó lường của V-League 2022

Ba trong tám bàn diễn ra ở phút bù giờ khi vòng 1 không chứng kiến niềm vui của bất kỳ đội chủ nhà nào, tại V-League 2022 khởi tranh cuối tuần qua.

Hoàng Đức (đỏ) bị cầu thủ Bình Định truy cản, trong trận đấu ở vòng 1 trên sân Quy Nhơn tối 25/2. Ảnh: Đức Đồng

Tâm điểm của vòng 1 diễn ra trên sân Quy Nhơn, nơi người hâm mộ muốn nhìn thấy sức mạnh của Bình Định, tân binh V-League vốn không ngại chi tiêu để "hóa thiên nga" bằng việc mua sắm ồ ạt. Thống kê cho biết có đến 11.000 CĐV đến sân, phần nào cho thấy sự kỳ vọng này. Tuy nhiên, Covid-19 khiến mọi thứ thay đổi khi Bình Định không thể đưa ra đội hình tốt nhất, trong khi Viettel thể hiện sự già rơ, nhất là độ ổn định của Qủa Bóng Vàng Việt Nam 2021 Nguyễn Hoàng Đức.

Những gì diễn ra là điển hình cho yếu tố ngoại cảnh sẽ đóng vai trò khá lớn tại mùa giải năm nay, hoặc chí ít là ba vòng đấu sắp đến trước khi giải sẽ tạm nghỉ đến tháng 7. Nhưng những vấn đề của một giải đấu diễn ra trong bối cảnh Covid-19 lại có thể tạo ra sự phức tạp không ai ngờ tới. Hoàn toàn có thể xảy ra chuyện một đội bóng ra sân mà chẳng có bất kỳ vị trí đá chính nào, trong khi phía đối thủ thì ngược lại. Trình độ giữa các CLB V-League trong nhiều năm gần đây tương đối gần nhau, sự thắng – thua nằm ở những tỷ số có cách biệt tối thiểu. Ba trong năm trận đấu vòng 1 không quá một bàn, đây cũng là tỷ lệ trung bình của các mùa giải 2020 và 2021. Ở mùa giải năm nay, căn cứ vào tình hình lực lượng của các đội, đặc biệt là chất lượng của ngoại binh chỉ giảm chứ không tăng, khoảng cách về trình độ lại càng bị thu hẹp. Nói cách khác, sức mạnh và triển vọng của từng CLB tại mùa 2022 cần được ước lượng trên từng vòng đấu và cơ hội ra sân của các cầu thủ.

Bình Định năm nay đưa về đến 13 cái tên mới so với mùa trước, và đăng ký thi đấu 32 người, nhưng ngay vòng đầu tiên đã suýt không đủ người để đá. V-League 2022 cho phép mỗi đội đăng ký đến 35 cầu thủ, nhưng theo danh sách đăng ký, thì có những đội như Đà Nẵng sử dụng "kịch khung" với 35 người, trong khi Hà Tĩnh chỉ 25 người. Ngay như HAGL cũng chỉ đăng ký 31 người, Hà Nội được 32, trong khi Thanh Hóa chỉ 29. Nếu như Covid-19 còn kéo dài, thành tích các đội bóng sẽ còn bị đảo lộn, khó dự báo được.

Trong tám bàn được ghi, trung vệ Bùi Tiến Dũng với bàn mở tỷ số trong trận Bình Định - Viettel là cầu thủ nội duy nhất lập công. Bảy bàn còn lại đều do các ngoại binh thực hiện. Các đội bóng đều đã sử dụng tối đa các tiền đạo ngoại, trừ trường hợp của Nguyễn Tiến Linh tại Bình Dương, và anh thuộc về đội bóng bại trận. Điều đáng nói là những ngoại binh ghi bàn đều... quá cũ. Rimario (Hải Phòng), Đỗ Merlo (Sài Gòn FC) hay Geovane (Viettel). Sự mới mẻ có lẽ đến từ hai bàn thắng của chân sút 32 tuổi từng khoác áo tuyển quốc gia Nigeria là Christian Osaguona, người đang khoác áp Đà Nẵng. Tuy nhiên, tầm những "lão tướng" như Đỗ Merlo hay Christian Osaguona mà vẫn còn hiệu quả trên sân cỏ V-League thì mối lo về tiền đạo của HLV Park Hang-seo chắc không thể giải quyết sớm.

Trong khi đó, màn trình diễn của HAGL trên sân Thiên Trường không được như kỳ vọng. HLV Kiatisuk có lý do để hài lòng với một điểm, nhưng có vẻ như lối chơi của HAGL không có sự mới mẻ so với mùa trước. Do mùa 2021 bị hủy, chưa thể khẳng định đội bóng phố núi đã đủ sức vô địch hay chưa. Nhưng nếu căn cứ vào phong độ của các trụ cột của HAGL trên đội tuyển quốc gia gần đây, nếu các ngoại binh mà HLV Kiatisuk có trong tay không đủ chất lượng thì nhiều khả năng mùa này HAGL khó tạo ra các đột biến về kết quả như giai đoạn I của mùa trước. Trên một mặt sân không tốt, thời tiết ẩm ướt và Nam Định chơi thiên về sức mạnh nhờ lợi thế tinh thần, HAGL không để lại dấu ấn chuyên môn đáng kể nào dù đây là trận đấu họ có đội hình mạnh nhất, với bảy tuyển thủ quốc gia.

Ngược lại với HAGL, đó là sự trở lại thú vị của SLNA, đặc biệt là ban huấn luyện U40, trong đó có "Cậu bé vàng" Phạm Văn Quyến và đứng đầu là HLV Huy Hoàng. Khởi đầu sự nghiệp cầm quân bằng một chiến thắng ngay trên sân khách, là điềm lành cho cựu trung vệ nổi tiếng xứ Nghệ. Nhưng rõ ràng, dàn tướng trẻ của SLNA vẫn còn nhiều việc phải làm. Họ thắng nhờ một pha bóng có phần lỗi của hàng phòng ngự Bình Dương hơn là kết quả của một thế trận tấn công sắc nét. Vấn đề của SLNA mùa trước nằm ở hàng công chứ không phải phòng ngự. Đá 12 trận mùa trước, chỉ ghi được bảy bàn, khiến SLNA phải đối diện nguy cơ xuống hạng. Hiện tại, SLNA càng không lo về phòng thủ khi Quế Ngọc Hải "hồi hương" để đá cùng Hoàng Văn Khánh, Phạm Xuân Mạnh. Thực tế, SLNA chưa bao giờ phải lo lắng về khâu phòng thủ, nên chiến thắng 1-0 trước Bình Dương chưa nói lên được nhiều điều về năng lực của HLV Huy Hoàng. Trận tiếp Bình Định trên sân Vinh vào ngày mai 1/3 có thể sẽ là câu trả lời.

Song Việt