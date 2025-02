Khởi đầu chậm của thị trường ôtô Việt 2025

Gần 32.000 ôtô bán ra tại Việt Nam trong tháng đầu 2025, giảm khoảng 47% so với tháng liền kề.

Thị trường ôtô Việt khởi đầu năm 2025 với doanh số giảm mạnh so với tháng 12/2024. Hầu hết các hãng trên thị trường đều tăng trưởng âm.

Tháng 1, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và các hãng nhập khẩu bán 18.895 xe. Con số của Hyundai Thành Công (HTC), công ty lắp ráp và phân phối xe Hyundai, là 3.074 xe. Còn VinFast đạt hơn 10.000 xe. Như những lần trước đó, VinFast không nói rõ con số cụ thể.

Như vậy, toàn thị trường tiêu thụ 31.969 xe trong tháng 1, giảm gần một nửa so với tháng cuối cùng của 2024. Còn so với tháng 1/2024, doanh số thị trường tăng 40%. Mức tăng cao này chủ yếu do cùng kỳ năm ngoái, VinFast không công bố số liệu bán hàng.

Doanh số VAMA và các hãng nhập khẩu trong tháng 1 giảm 40% so với tháng 12/2024. HTC và VinFast giảm lần lượt 63% và 50%.

Trong bức tranh giảm chung của thị trường, một vài hãng vẫn ngược dòng tăng doanh số. Ví dụ như Toyota, thương hiệu Nhật bán 3.346 xe, tăng 52% so với tháng 12/2024. Mazda bán 2.031 xe, tăng 3%.

Theo các chuyên gia bán hàng, doanh số thị trường tháng đầu 2025 sụt giảm mạnh là điều dễ dự đoán do sức mua đã chững lại từ tháng 12 khi ưu đãi lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước hết hiệu lực. Tết Nguyên đán rơi vào các ngày cuối tháng 1 cũng ảnh hưởng phần nào đến doanh số toàn thị trường nói chung.

VinFast VF 3, xe bán chạy nhất tháng 1/2025, tại một trung tâm thương mại ở TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Ở tháng đầu 2025, nguồn cung nhiều mẫu xe tại đại lý cũng không dồi dào bởi hãng và các đơn vị phân phối muốn thanh khoản sớm những lô sản xuất 2024 khi sang năm mới. Với khách hàng, lựa chọn về màu sắc, phiên bản xe không quá đa dạng như thông thường.

Từ đầu tháng 2, các chương trình khuyến mãi, giảm giá cho ôtô được các hãng và đại lý triển khai trở lại nhằm kích cầu. Nhiều mẫu xe mới lên lịch ra mắt cũng hứa hẹn giúp thị trường sôi động hơn.

Dự đoán thị trường 2025, đại diện nhiều hãng xe cho rằng 2023 có thể xem là "điểm đáy" của bức tranh tăng trưởng chung của toàn ngành sau năm 2022 bùng nổ. Sau đó, thị trường dần hồi phục. Năm 2025, tâm lý thắt chặt chi tiêu vẫn là xu hướng chủ đạo nhưng sẽ cởi mở hơn so với hai năm vừa qua.

Sự xuất hiện của các hãng xe Trung Quốc ở nhiều mảng như xe động cơ đốt trong, xe hybrid, xe điện là chất xúc tác của thị trường 2025. Cạnh tranh về thị phần giữa các hãng vì thế sẽ khốc liệt hơn.

Phạm Trung