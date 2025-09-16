Khởi công xây dựng quảng trường phía đông Hồ Gươm trước 10/10

Sau khi di dời 17 cơ quan và 42 hộ dân, quảng trường - công viên phía đông Hồ Gươm rộng 2,14 ha dự kiến được khởi công xây dựng trước 10/10.

Ngày 16/9, UBND phường Hoàn Kiếm, chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía Đông Hồ Gươm, đã thông báo tới các tổ chức, cá nhân kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án.

Phối cảnh quảng trường công viên phía đông Hồ Gươm. Nguồn: UBND phường Hoàn Kiếm

Theo đó, tổng diện tích quảng trường - công viên dự kiến 2,14 ha, có phạm vi ranh giới phía tây giáp Hồ Gươm và đường Đinh Tiên Hoàng; phía bắc giáp khu dân cư hiện có; phía đông giáp phố Lý Thái Tổ; phía nam giáp phố Trần Nguyên Hãn.

Dự án được nghiên cứu theo hướng tách thành hai phân kỳ. Ở phân kỳ 1, chủ đầu tư sẽ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho chủ sử dụng nhà, đất trong phạm vi khu đất hơn 21.000 m2 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu vực TOD (Transit-Oriented Development - Phát triển đô thị gắn liền giao thông công cộng) phía đông Hồ Gươm.

Số tổ chức, cá nhân phải di dời là 59, trong đó có 17 tổ chức (ngành điện 7 đơn vị và 10 đơn vị khác) và 42 hộ dân. Thành phố đã lên kế hoạch về địa điểm di dời của các tổ chức; với các hộ dân nếu đủ điều kiện sẽ được bồi thường tái định cư bằng đất ở xã Đông Anh, khu đô thị Việt Hưng và nhà tái định cư Thượng Thanh.

Phối cảnh một góc quảng trường công viên phía đông Hồ Gươm. Nguồn: UBND phường Hoàn Kiếm

Khi di dời và tháo dỡ hạ tầng, các công trình kiến trúc có giá trị như tòa nhà Sở Văn hóa, Viện Văn học sẽ được giữ lại; Nhà đèn được nghiên cứu di chuyển. Hai công trình kiến trúc của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc được tạm thời giữ lại để nghiên cứu phương án xử lý cụ thể tại giai đoạn 2. Chủ đầu tư sẽ nghiên cứu phương án giữ lại kiến trúc công trình phong cách Artdeco của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, xem xét phương án mở thông tầng 1...

Tại phân kỳ 2, chủ đầu tư sẽ nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại phía đông Hồ Gươm (khoảng 3 tầng hầm), kết nối không gian ngầm nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo; có giải pháp kỹ thuật phù hợp đối với công trình bảo tồn trong quá trình thi công tầng hầm.

Phối cảnh ga ngầm S9 - tuyến đường sắt đô thị số 2. Nguồn: UBND phường Hoàn Kiếm

Về tiến độ, UBND phường Hoàn Kiếm cho hay sẽ triển khai thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, dự án đầu tư phân kỳ 1 và khởi công công trình trước 10/10. Phân kỳ 2 sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng với định hướng theo quy hoạch được duyệt và ý kiến của UBND TP Hà Nội.

Cùng với xây dựng công viên, quảng trường phía đông Hồ Gươm, TP Hà Nội cũng đang thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Hiện dự án đã hoàn thành bước đầu của phân kỳ 1 với việc phá dỡ công trình tại địa chỉ số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng (tòa "Hàm cá mập"); nghiên cứu chỉnh trang, cải tạo đầu hồi tòa nhà số 7-9 Đinh Tiên Hoàng theo hướng lắp dựng màn hình Led; chỉnh trang mặt đứng công trình trên các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn phố Cầu Gỗ, đầu phố Hàng Đào (tháo dỡ mái che mái vẩy...).

Hồ Gươm rộng 12 ha, nằm giữa các phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, xung quanh tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh, trong đó có cụm di tích quốc gia đặc biệt Hồ Gươm - Ngọc Sơn và di tích quốc gia đền Bà Kiệu.

Hai khu vực nghiên cứu quy hoạch mở rộng không gian Hồ Gươm (màu vàng). Đồ họa: Đỗ Nam

Võ Hải