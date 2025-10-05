Khởi công xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội bên Hồ Tây

Dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề quy mô 40 ha, tổng vốn hơn 12.700 tỷ đồng, được khởi công sáng 5/10, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Sáng 5/10, dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề được khởi công tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ. Đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).

Công trình gồm Nhà hát Opera Hà Nội hiện đại, đa năng, sức chứa gần 2.000 chỗ ngồi, phục vụ các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, chính trị lớn của Thủ đô; cùng Công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề nhằm tạo không gian sáng tạo, vui chơi và du lịch văn hóa cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết dự án có tính nhân văn sâu sắc, phục vụ cộng đồng, không vì lợi nhuận và được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa. Đây là điều hiếm có bởi hầu hết các nhà hát lớn trên thế giới đều do nhà nước đầu tư hoặc bảo trợ.

Phối cảnh nhà hát Opera Hà Nội bên cạnh Hồ Tây. Nguồn: Chủ đầu tư cung cấp

Nhà hát do kiến trúc sư người Italy Renzo Piano thiết kế, có tổng diện tích sàn khoảng 40.000 m2, gấp gần 6 lần sân bóng đá 11 người. Công trình gồm hai khán phòng lớn, trong đó khán phòng opera sức chứa khoảng 1.800 chỗ và khán phòng đa năng hơn 1.400 người, cùng các không gian phụ trợ như sảnh chính, phòng tập luyện, bảo tàng.

Điểm nhấn của công trình là mái vòm lấy cảm hứng từ hình ảnh viên ngọc trai nổi trên mặt nước Hồ Tây, kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực, phủ vật liệu tạo hiệu ứng phản chiếu sắc nước theo ánh sáng trong ngày. Khi hoàn thành, nhà hát là nơi phục vụ nhiều loại hình trình diễn nghệ thuật khác nhau như hòa nhạc giao hưởng, biểu diễn âm nhạc kiểu Broadway, opera và ballet cổ điển, tổ chức sự kiện trao giải, Gala, trình diễn giải trí quy mô lớn... Đây cũng sẽ là không gian giao lưu văn hóa nghệ thuật và vui chơi giải trí cho người dân Thủ đô.

Mô hình nhà hát Opera Hà Nội. Nguồn: Chủ đầu tư cung cấp

Võ Hải