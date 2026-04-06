VinaLiving khởi công trung tâm thương mại nhằm bổ sung tiện ích mua sắm, dịch vụ, giải trí và hoàn thiện hệ sinh thái sống tại dự án Salacia Villas.

Lễ khởi công tổ chức tại phường Tân Thành, TP HCM, ngày 5/4. Theo đại diện chủ đầu tư, trung tâm thương mại là hạng mục tiện ích quan trọng trong tổng thể dự án, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sống chất lượng cao tại Salacia Villas. Công trình dự kiến đưa vào vận hành từ quý I/2028, hướng đến trở thành điểm đến thương mại - dịch vụ - giải trí mới cho toàn khu vực.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công trung tâm thương mại thuộc dự án Salacia Villas. Ảnh: VinaLiving

Theo quy hoạch, trung tâm thương mại nằm trong tổ hợp thương mại - dịch vụ - giải trí và phong cách sống ở cửa ngõ dự án. Công trình có diện tích xây dựng hơn 1.400 m2, gồm 5 tầng, tích hợp các chức năng như mua sắm, F&B cùng các không gian trải nghiệm gồm gym, yoga và co-working space (không gian làm việc chung)...

Thiết kế công trình theo hướng mở, ưu tiên kết nối với không gian nội khu và cảnh quan bên ngoài, tối ưu ánh sáng tự nhiên, sự thông thoáng. Mặt bằng được bố trí linh hoạt, phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh và xu hướng tiêu dùng trong tương lai.

Phối cảnh trung tâm thương mại tại Salacia Villas. Ảnh: VinaLiving

Dự án có sự tham gia tư vấn chiến lược và vận hành của Bắc Bình, đơn vị từng triển khai nhiều trung tâm thương mại như Vạn Hạnh Mall, Hùng Vương Plaza, Central Premium, Metrolink An Phú. Việc hợp tác này giúp định hướng phát triển và vận hành trung tâm thương mại theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp, hiệu quả.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch UBND phường Tân Thành, TP HCM cho biết, trong định hướng xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, phường luôn chú trọng thu hút các dự án đầu tư có chất lượng, phát triển đồng bộ và bền vững. Việc triển khai trung tâm thương mại tại Salacia Villas thể hiện sự đồng hành tích cực của doanh nghiệp cùng chính quyền trong quá trình phát triển đô thị. Công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại - dịch vụ, nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực.

Về phía chủ đầu tư VinaLiving, ông Lê Thanh Thành Công, Giám đốc tiếp thị - kinh doanh, nhấn mạnh Salacia Villas được đơn vị định hướng phát triển theo chuẩn mực hiện đại, kiến tạo không gian sống chất lượng cao. Theo ông, với sự đầu tư bài bản cùng sự tham gia của các đối tác uy tín, trung tâm thương mại thuộc Salacia Villas sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần nâng tầm chất lượng sống và thúc đẩy sự phát triển thương mại - dịch vụ tại địa phương.

Đại diện cho biết thêm, những năm gần đây, khu vực phía Đông TP HCM ghi nhận xu hướng gia tăng dân cư, đặc biệt là nhóm chuyên gia, lao động có trình độ làm việc tại các khu công nghiệp và trung tâm logistics. Sự phát triển hạ tầng đã thúc đẩy nhu cầu nhà ở có chất lượng và tiện ích đi kèm.

Song, nguồn cung tại khu vực vẫn còn hạn chế, nhất là với các dự án được quy hoạch đồng bộ và có hệ tiện ích đầy đủ. Nhiều sản phẩm hiện hữu còn thiếu không gian dịch vụ và tiện ích chất lượng cao.

Phối cảnh dự án Salacia Villas. Ảnh: VinaLiving

Trong bối cảnh đó, Salacia Villas được quy hoạch bài bản theo chuẩn resort, tích hợp hệ tiện ích nội khu đa dạng. Dự án có quy mô 7,2 ha, mật độ xây dựng chỉ 35% với số lượng sản phẩm giới hạn 333 căn gồm Town Villa (diện tích đất 85 m2), Deluxe Villa (diện tích đất 110 m2 - 112 m2), Garden Villa (diện tích đất 125m,92 m2 - 195,74 m2), Grand Villa (diện tích đất 309,08 m2 - 419,99 m2), đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng có yêu cầu khắt khe về không gian sống và tính riêng tư.

Tính đến hiện tại, nhiều tiện ích nổi bật như sân pickleball, sân bóng rổ, hồ bơi... đã đi vào vận hành. Trung tâm thương mại là mảnh ghép tiện ích quan trọng tiếp theo, hoàn thiện diện mạo nơi an cư cao cấp, tiện nghi, hiện đại.

Tọa lạc trên trục Trần Phú, phường Tân Thành, Salacia Villas hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới hạ tầng chiến lược đang tăng tốc triển khai. Dự án cách các tuyến cao tốc quan trọng như Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Long Thành - Hồ Tràm chỉ 5 - 15 phút, kết nối thuận tiện tới cảng Cái Mép - Thị Vải, sân bay quốc tế Long Thành, các khu công nghiệp, cũng như trung tâm TP HCM. Vị trí này đưa dự án vào tâm điểm của dòng chảy kinh tế - logistics - dịch vụ phía Đông TP HCM, nơi đang hình thành cấu trúc đô thị đa cực, đa trung tâm. Salacia Villas được giới thiệu với mức giá từ 4,8 tỷ sở hữu nhà phố một trệt ba lầu, thanh toán trong 48 tháng. Dự án đã có sổ hồng riêng từng lô.

Hoàng Đan