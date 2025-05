Khởi công thư viện mới cho học sinh Tân Trào

Tuyên QuangThư viện mới do Quỹ Hy Vọng và các đơn vị tài trợ sẽ phục vụ nhu cầu tra cứu, học tập cho gần 400 học sinh Trường THCS Tân Trào, huyện Sơn Dương.

Lễ khởi công dự án thư viện tại Trường THCS Tân Trào được tổ chức sáng 20/5, với nguồn tài trợ từ Quỹ Hy Vọng, Câu lạc bộ Hà Nội của cựu du học sinh Việt Nam tại Mỹ (VUSAC), Công ty Cổ phần hàng không Vietjet (Vietjet Air), Câu lạc bộ Rotary Vietnam.

Cô Nguyễn Thị Lệ Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Trào cho biết trường xây đã 30 năm nhưng chỉ có một phòng nhỏ tận dụng làm nơi lưu trữ sách. Số lượng đầu sách còn hạn chế, chủ yếu là sách giáo khoa cũ, một số sách tham khảo và tài liệu do giáo viên tự đóng góp, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và nghiên cứu của học sinh. Do không đủ không gian nên thời gian học sinh sử dụng thư viện cũng bị hạn chế.

Đoàn tài trợ trao bảng tài trợ tượng trưng công trình thư viện trường THCS Tân Trào, ngày 20/5/2025. Ảnh: Quỳnh Anh

Công trình thư viện mới do Tổng Công ty Tư vấn và Xây dựng Việt Nam thiết kế, có diện tích gần 200 m2, bố trí nhiều cửa kính lấy sáng, đảm bảo không gian thông thoáng, khuyến khích học sinh phát triển thói quen đọc sách và kỹ năng tự học. Ngoài công trình thư viện, các đơn vị tài trợ cũng đầu tư trang thiết bị thư viện điện tử và sơn sửa đồng bộ các phòng học cũ. Tổng kinh phí dự án hơn 1,7 tỷ đồng, trong đó hơn 1,5 tỷ đồng do các đơn vị tài trợ, phần còn lại địa phương đối ứng.

Ông Nguyễn Hải Giang - Phó chủ tịch Hội Việt Mỹ, cơ quan chủ quản của VUSAC cho biết trong bối cảnh Việt Nam và Mỹ đang chuẩn bị kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao (12/7/1995-12/7/2025). Đây là dự án "có ý nghĩa đặc biệt" khi được thực hiện tại chính nơi khởi đầu những tiếp xúc và hợp tác giữa hai nước cách đây 80 năm, và nay góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục và bảo tồn giá trị lịch sử giữa hai quốc gia.

"Tôi mong thư viện sẽ sớm khai trương vào đầu năm học tới để các em học sinh có điều kiện trau dồi kiến thức. Khi có một thư viện đầy đủ sách vở, phương tiện, thiết bị học tập, đường truyền internet, sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công tác giáo dục và đào tạo, kích thích khả năng tự học của các em", ông Dương Hoài Nam, Giám đốc văn phòng miền Bắc, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet chia sẻ.

Lễ khởi công công trình thư viện tại trường THCS Tân Trào. Ảnh: Đức Minh

Cũng trong dịp này tại huyện Sơn Dương, Quỹ Hy Vọng phối hợp với FPT Online và Báo VnExpress khởi công xây dựng điểm trường Đồng Tậu, thuộc Trường Mầm non Lương Thiện. Dự án bao gồm một phòng học, bếp ăn và sân chơi cho học sinh mầm non, với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng, trong đó gần 780 triệu đồng được trích từ đóng góp của Quỹ Hy Vọng và một ngày lương của cán bộ nhân viên đến từ FPT Online, Báo VnExpress, phần còn lại do địa phương đối ứng.

Đại diện đoàn FPT Online đang giao lưu cùng các em học sinh mầm non tại điểm trường, ngày 20/5/2025. Ảnh: Quỳnh Anh

Ông Lưu Văn Lương. Chủ tịch UBND xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương cho biết điểm trường Đồng Tậu được xây dựng từ năm 2012. Đến nay cơ sở vật chất đã xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc, giảng dạy trẻ trong độ tuổi mầm non. "Việc đầu tư xây dựng lớp học mới khang trang, an toàn và thân thiện không chỉ là nguồn động viên lớn đối với giáo viên và phụ huynh mà còn tạo tiền đề để các em học sinh được học tập trong môi trường tốt hơn, phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần", ông Lương nói.

Các dự án hỗ trợ giáo dục tại huyện Sơn Dương là hoạt động nằm trong chương trình "Ánh sáng học đường" do Quỹ Hy vọng thực hiện từ năm 2018. Trước đó, tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, Quỹ Hy vọng đã cùng các đơn vị tài trợ xây mới 2 điểm trường và 17 công trình vệ sinh học đường.

Đến nay, chương trình Ánh sáng học đường đã bàn giao, đưa vào sử dụng hơn 370 điểm trường xây mới, sửa chữa tại Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Phước... góp phần cải thiện điều kiện học tập cho hàng chục nghìn học sinh, giáo viên.

