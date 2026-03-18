Khởi công thêm 121 trường nội trú ở biên giới

121 trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới được đồng loạt khởi công sáng 19/3, tổng đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng.

Những trường này thuộc 17 tỉnh, thành, gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang.

Trong 30.000 tỷ đồng kinh phí đầu tư, ngân sách địa phương chi khoảng 2.000 tỷ, còn lại từ trung ương. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết dự kiến 121 trường này được hoàn thành trước 30/8 năm 2027 và đi vào hoạt động ngay sau đó.

Đây là đợt khởi công thứ hai, nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư 248 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng cao.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn, Điện Biên, khánh thành ngày 31/1. Ảnh: Xuân Tư

Năm ngoái, hơn 100 trường đã được khởi công, dự kiến hoàn thành trước 30/8 năm nay.

Các trường rộng từ 5 đến 10 ha, quy mô khoảng 30 lớp, tương đương 1.000 học sinh, kết nối đầy đủ hạ tầng điện, nước sạch, thoát nước, giao thông và viễn thông.

Tại các xã biên giới có địa hình chia cắt, dân cư thưa thớt hoặc thiếu mặt bằng, diện tích trường và quy mô học sinh có thể nhỏ hơn. Ngược lại, những khu vực dân cư tập trung, mật độ cao, quy mô có thể vượt 30 lớp, với trên 1.000 học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhìn nhận đây là chủ trương mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn, thể hiện sự quan tâm tới học sinh vùng biên giới, củng cố quốc phòng, an ninh và tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất cho học sinh vùng biên.

Bộ cho biết đang hoàn thiện các chính sách đặc thù cho những trường nội trú này. Theo đó, giáo viên giảng dạy tại đây sẽ hưởng chế độ ưu đãi cao nhất, cơ sở vật chất, đặc biệt là nhà công vụ, sẽ được đầu tư, nhằm thu hút, giữ chân thầy cô gắn bó lâu dài.

Thanh Hằng