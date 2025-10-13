Khởi công nhà máy nhiệt điện LNG tại Thái Bình

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình trị giá hơn 2,6 tỷ USD, công suất 1.500 MW, ứng dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp thân thiện môi trường.

Sự kiện khởi công được tổ chức tại Hưng Yên, ngày 10/10 với sự thống nhất của UBND tỉnh Hưng Yên, do Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện. Theo chủ đầu tư, đây là dự án trọng điểm, đánh dấu giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực năng lượng sạch, đồng thời hướng tới bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của miền Bắc - khu vực chiếm khoảng 40% tổng phụ tải cả nước.

Chủ tịch HĐQT TTVN Group Đặng Trung Kiên (thứ ba từ phải qua) cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo CTCP Điện khí LNG Thái Bình thực hiện nghi lễ bấm nút khởi công dự án. Ảnh: TTVN Group

Công trình được xây dựng trên diện tích 269 ha, gồm 57 ha trên bờ và 212 ha mặt biển. Dự án sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp (Combined Cycle Gas Turbine - CCGT) có hiệu suất cao, thân thiện môi trường. So với nhiệt điện than, phát thải CO2, NOx và bụi mịn PM2.5 giảm đáng kể, không phát thải SO2, phù hợp với cam kết của Việt Nam tại COP26 về mục tiêu Net Zero 2050.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, khi vận hành toàn bộ vào quý IV/2029, nhà máy dự kiến cung cấp 6-10 tỷ kWh điện mỗi năm, tạo khoảng 2.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng và hơn 300 việc làm ổn định khi đi vào hoạt động. Dự án cũng dự kiến đóng góp khoảng 3.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách địa phương.

Nhà máy do liên danh ba đối tác thực hiện, gồm Tokyo Gas Co., Ltd. (Nhật Bản) góp 40% vốn, Kyuden International Corporation (Nhật Bản) góp 30% và Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group) góp 30%. Liên danh được thành lập trên cơ sở Biên bản ghi nhớ (MOU), ký bên lề Hội nghị Bộ trưởng về hợp tác phát triển xanh châu Á năm 2022 tại Nhật Bản. Đến tháng 12/2023, tại Diễn đàn Kinh tế Đầu tư ASEAN - Nhật Bản, dự án được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Công trình cũng là một trong 15 dự án năng lượng trọng điểm thuộc Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC) do Chính phủ Nhật Bản khởi xướng.

Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, hướng tới Đại hội XIV của Đảng. Dự án đánh dấu bước hợp tác mới giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực năng lượng sạch, phát triển bền vững.

Theo Điện khí LNG Thái Bình, trong bối cảnh nhiều dự án nguồn điện chậm tiến độ, việc khởi công Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình mang ý nghĩa chiến lược đối với việc ổn định nguồn cung điện. Sự kiện cũng là hành động cụ thể hóa Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển năng lượng sạch, giảm phát thải và thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình năng lượng hiện đại, bền vững.

Phối cảnh dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình. Ảnh: TTVN Group

Hưng Yên được đánh giá có vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng kết nối đồng bộ và được Chính phủ phê duyệt là trung tâm công nghiệp - năng lượng của vùng đồng bằng sông Hồng. Việc triển khai dự án LNG Thái Bình góp phần thực hiện chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, đồng thời tạo nền tảng thu hút đầu tư công nghiệp phụ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương. Dự án cũng nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group), thành lập năm 2012, là một trong những doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực năng lượng sạch, đã đầu tư và vận hành bốn dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất 404 MW. Với kinh nghiệm và tiềm lực hiện có, TTVN Group cùng các đối tác Nhật Bản đang tập trung nguồn lực để đảm bảo tiến độ, đưa nhà máy vào vận hành thương mại trước năm 2030.

Chủ đầu tư đánh giá, khi đi vào hoạt động, nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực năng lượng sạch. Công trình là một trong những dự án thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh, thể hiện vai trò ngày càng lớn của quốc gia trong hợp tác quốc tế vì phát triển bền vững.

