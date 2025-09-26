Đồng NaiHCCB khởi công nhà máy nóa chất Nhơn Trạch, tại KCN Nhơn Trạch 6, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa sản xuất, ngày 24/9.

Sự kiện khởi công nhà máy còn gắn với mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem). Tại lễ khai trương, ông Lê Tùng Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HCCB) cho biết dự án được triển khai theo chủ trương di dời toàn bộ nhà máy tại KCN Biên Hòa 1 sang KCN Nhơn Trạch 6. Sau thời gian hoàn tất thủ tục pháp lý, ngày 21/7, đại hội đồng cổ đông bất thường của HCCB đã thông qua dự án.

Theo ông Lâm, hoạt động này là "bước ngoặt lịch sử" của doanh nghiệp, hướng tới mở rộng công suất dây chuyền lên 100.000 tấn xút (NaOH) mỗi năm (quy đổi 100%) và 100.000 tấn axit sunfuric mỗi năm, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm gốc clo và hóa chất chuyên dụng cho ngành điện tử, bán dẫn, năng lượng.

Lễ khởi công Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch. Ảnh: Vinachem

"Việc khởi công dự án là khởi đầu quan trọng để HCCB hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế, nâng tầm thương hiệu Việt Nam trên thị trường toàn cầu", ông nhấn mạnh.

Nhà máy hóa chất Nhơn Trạch có tổng mức đầu tư gần 1.840 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 13 ha. Công trình sẽ thay thế và hợp nhất ba cơ sở hiện hữu của HCCB tại Biên Hòa, Đồng Nai và Tân Bình, nhằm tối ưu hoạt động sản xuất, đáp ứng yêu cầu di dời nhà máy khỏi KCN Biên Hòa 1.

Cũng tại sự kiện, đại diện đơn vị tư vấn, ông Văn Đức Thắng, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) cam kết đồng hành, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Theo ông, việc tham gia vào dự án là vinh dự và trách nhiệm của đơn vị trong việc đưa Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch trở thành một trong những tổ hợp hóa chất hàng đầu cả nước.

CECO là thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, có hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và tổng thầu các dự án hóa chất, năng lượng, môi trường.

Ông Phùng Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem. Ảnh: Vinachem

Tại lễ khởi công, ông Phùng Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem khẳng định sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện quyết tâm đổi mới, hiện đại hóa gắn với mục tiêu phát triển bền vững "Vinachem luôn đồng hành, hỗ trợ để dự án hoàn thành đúng kế hoạch, sớm đi vào hoạt động, đóng góp cho phát triển xanh, bền vững của ngành hóa chất", ông Hiệp nói.

HCCB (thuộc Vinachem) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hóa chất cơ bản tại Việt Nam, cung cấp sản phẩm cho nhiều ngành công nghiệp trọng điểm như điện tử, thép, giấy, dệt nhuộm, xử lý nước. Đơn vị cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, môi trường.

(Nguồn: Vinachem)