Khởi công nhà máy dược gần 16.000 m2 ở Hưng Yên

Nhà máy sản xuất bào tử lợi khuẩn Livespo Pharma có tổng diện tích 15.869 m2, vốn đầu tư 300 tỷ đồng, khởi công xây dựng giai đoạn một từ ngày 16/12.

Công trình đặt tại khu công nghiệp số 5, xã Xuân Trúc, Hưng Yên, dự kiến đi vào hoạt động năm 2027. Nhà máy nhằm nâng cao năng lực sản xuất men vi sinh bào tử lợi khuẩn dạng nước, đáp ứng nhu cầu cho nhiều thị trường, đồng thời kiểm soát chất lượng trong bối cảnh doanh nghiệp mở rộng quy mô.

Toàn nhà máy gồm nhiều hạng mục chức năng như: nhà xưởng; nhà kho; nhà phụ trợ sản xuất; tòa nhà văn phòng; phòng bảo vệ; nhà xe kết hợp canteen và khu nghỉ ca; hệ thống xử lý nước thải và phòng cháy chữa cháy...

Nhà máy mới sẽ mở rộng quy mô, công suất lớn, tích hợp loạt tiêu chí phát triển bền vững theo chuẩn công trình xanh EDGE, ở cấp độ 2. Giai đoạn một có vốn đầu tư 300 tỷ đồng, khởi động từ tháng 12 năm nay, dự kiến hoàn thiện phân xưởng, nhà kho, tòa văn phòng và hệ thống phụ trợ đi kèm. Ban lãnh đạo đánh giá giai đoạn này là bước đi quan trọng, tăng cường kết nối và đồng bộ giữa nghiên cứu, phát triển, sản xuất lẫn kiểm soát chất lượng.

Phát biểu tại lễ khởi công, TS. Nguyễn Hòa Anh, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Công ty TNHH LiveSpo Pharma, nhắc lại triết lý đơn vị theo đuổi 15 năm qua - "A future without antibiotics" (Vì tương lai không kháng sinh). Theo ông, mục tiêu này khó thành hiện thực nếu chỉ dừng lại ở nghiên cứu, phát triển. "Chúng tôi xây dựng nền tảng sản xuất theo tiêu chuẩn GMP từ giai đoạn trước. Sự đầu tư lần này nhằm mở rộng quy mô, nâng công suất ở cấp độ cao hơn", ông nói.

Cũng theo TS. Hòa Anh, doanh nghiệp hiện cung cấp men vi sinh bào tử lợi khuẩn dạng nước cho nhiều thị trường, do đó họ cần hệ thống sản xuất đủ lớn, đáp ứng mọi tiêu chuẩn và được kiểm soát chặt chẽ.

"Trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, GMP là nền tảng bảo đảm quy trình sản xuất được vận hành đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ, minh bạch về chất lượng. Xây nhà máy theo tiêu chuẩn này cho phép chúng tôi chủ động kiểm soát mọi khâu", ông nói.

Nhiều năm qua, LiveSpo chú trọng R&D (nghiên cứu và phát triển) bài bản và xem nền tảng khoa học là giá trị cốt lõi, yêu cầu ngày càng cao về năng lực sản xuất khi quy mô sản phẩm lẫn thị trường mở rộng. Theo đại diện doanh nghiệp, đầu tư hạ tầng sản xuất không phải thay đổi định hướng, mà là bước nâng cấp cần thiết nhằm củng cố, nâng chuẩn cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

"Nhà máy ở Hưng Yên giai đoạn một vừa phục vụ nhu cầu hiện tại, vừa tạo tiền đề để chúng tôi tiếp tục mở rộng, nâng cấp năng lực sản xuất trong tương lai, hướng tới các chuẩn mực cao hơn của thị trường", TS Hòa Anh phân tích.

Về dài hạn, nhà máy nằm trong lộ trình hiện thực hóa sứ mệnh "Vì tương lai không kháng sinh", thông qua tăng năng lực thực thi và kiểm soát hệ thống sản xuất. "Bằng cách kết hợp nghiên cứu khoa học với sản xuất quy mô lớn, chúng tôi mong mang lại cho cộng đồng những giải pháp chăm sóc sức khỏe có giá trị khoa học, bền vững", TS. Hòa Anh nói thêm.

Công ty LiveSpo chuyên nghiên cứu, phát triển bào tử lợi khuẩn dạng nước trong tiêu hóa, hô hấp và cửa ngõ khác, từ đó cân bằng hệ vi sinh và tăng cường hàng rào miễn dịch đầu tiên, bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của tác nhân (virus, vi khuẩn). Loạt sản phẩm được thử nghiệm lâm sàng độc lập, đăng ký tại ClinicalTrials cùng nhiều nghiên cứu được bình duyệt, công bố trên Nature Portfolio.

