Khởi công nhà máy điện LNG hơn 18.000 tỷ đồng ở TP HCM

Công suất 1.200 MW tương đương nhà máy nhiệt điện lớn, dự án LNG Hiệp Phước góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định cho TP HCM và khu vực phía Nam.

Tối 26/3, Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước khởi công dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước giai đoạn 1, công suất 1.200 MW.

Nghi thức khởi công dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước tối 26/3. Ảnh: An Phương

Dự án đặt tại Khu công nghiệp Hiệp Phước, cách trung tâm TP HCM khoảng 25 km, tổng vốn đầu tư hơn 18.800 tỷ đồng. Khi hoàn thành, nhà máy dự kiến cung cấp hơn 7 tỷ kWh mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Công trình được phát triển trên nền nhà máy chạy dầu mazut công suất 375 MW vận hành từ năm 1990. Việc chuyển đổi sang LNG giúp giảm phát thải CO2, phù hợp mục tiêu phát triển bền vững và cam kết trung hòa carbon của Việt Nam.

Theo ông Lê Văn Tám, Chủ tịch Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước, dự án không chỉ là nhà máy điện mà còn gắn với hệ thống hạ tầng LNG đồng bộ, gồm cảng nhập, bồn chứa và tái hóa khí, hướng tới hình thành trung tâm năng lượng mới ở phía nam TP HCM.

Tại lễ khởi công, doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Giá không được công bố, song đây là cơ sở pháp lý để các ngân hàng giải ngân, đảm bảo tiến độ dự án.

Phối cảnh dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước. Ảnh: Chủ đầu tư

Ông Phạm Lê Phú, Phó tổng giám đốc EVN, cho biết dự án có ý nghĩa quan trọng khi nhu cầu điện tiếp tục tăng nhanh, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Việc phát triển nguồn điện hiệu suất cao, thân thiện môi trường là yêu cầu cấp thiết, phù hợp định hướng chuyển dịch năng lượng theo quy hoạch điện quốc gia.

Hệ thống điện Việt Nam có tổng công suất khoảng 90.000 MW. Nhà máy LNG Hiệp Phước chiếm khoảng 1,3%, tương đương quy mô các nhà máy nhiệt điện lớn như Vũng Áng 1 hay Duyên Hải 1, có thể đáp ứng nhu cầu điện cho 2–3 triệu dân cùng hoạt động sản xuất, dịch vụ.

So với nhiệt điện than, điện LNG phát thải thấp hơn, hầu như không có bụi mịn và khí SO2, đồng thời có hiệu suất cao và linh hoạt vận hành. Tuy nhiên, loại hình này phụ thuộc vào nguồn LNG nhập khẩu, đồng thời đòi hỏi vốn lớn cho hệ thống kho cảng và tái hóa khí.

Hiện cả nước đã có nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4 đi vào hoạt động thương mại. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam cần bổ sung gần 37.500 MW điện khí, trong đó khoảng 60% là LNG. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn gặp khó trong đàm phán bao tiêu sản lượng và xác định giá nhiên liệu dài hạn.

Lê Tuyết