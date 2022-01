Khởi công 'ngôi trường xanh' do Chính phủ Pháp tài trợ

Genesis là hệ thống giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng chương trình "Giáo dục xanh" với các bậc học từ mầm non đến THPT. Trường được đầu tư bền vững bởi Tập đoàn Capital House. Hệ thống trường học này đã đạt tiêu chuẩn vàng Lotus do Hiệp hội Công trình Xanh Việt Nam ghi nhận và trở thành thành viên của cộng đồng Center for Green Schools (CGS) - Cộng đồng trường xanh bền vững toàn cầu.

Thông tin liên hệ:

SĐT: 024 6666 3111 hoặc 09 48 00 70 80