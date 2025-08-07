Khởi công mở rộng thủy điện Trị An ngày 19/8

Đồng NaiDự án mở rộng Nhà máy thủy điện Trị An với vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng, gồm hai tổ máy công suất 200 MW, dự kiến khởi công ngày 19/8 và hoàn thành vào năm 2027.

Theo Ban Quản lý dự án Điện 3 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN), khi đưa vào vận hành, công trình sẽ tăng khả năng huy động nguồn điện cho phụ tải khu vực miền Nam, đặc biệt trong giờ cao điểm, đồng thời góp phần cải thiện chế độ vận hành hệ thống điện quốc gia.

Dự án được triển khai tại xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu cũ), nằm trong quy hoạch điều chỉnh phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011–2020, xét đến 2030, đã được Thủ tướng phê duyệt. Công trình bao gồm hai tổ máy với tổng công suất 200 MW, tổng mức đầu tư khoảng 3.900 tỷ đồng.

Nhà máy thủy điện Trị An trong một lần xả lũ. Ảnh: Phước Tuấn

Để phục vụ dự án, chủ đầu tư đã xây dựng cầu Hiếu Liêm bắc qua sông Đồng Nai. Hiện, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đạt khoảng 73% diện tích cần thu hồi, trong đó 23% diện tích đã được bàn giao cho chủ đầu tư.

Các hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho các hạng mục chính như cửa lấy nước, đường ống áp lực, nhà máy và tuyến đường phục vụ xây dựng đã được phê duyệt. Công tác rà phá bom mìn, vật nổ cũng đã hoàn tất.

Nhà máy thủy điện Trị An hiện hữu nằm trên sông Đồng Nai, là công trình thủy điện lớn nhất miền Nam, được xây dựng từ năm 1984 và khánh thành năm 1991. Nhà máy có 4 tổ máy với tổng công suất thiết kế 400 MW, sản lượng điện trung bình 1,7 tỷ kWh mỗi năm.

Ngoài việc sản xuất điện, thủy điện Trị An còn giữ vai trò quan trọng trong việc cấp nước sinh hoạt, phục vụ nông nghiệp, chống xâm nhập mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du.

Phước Tuấn