Khởi công khu nhà phố The Glamour giữa trung tâm công nghiệp TP HCM

SetiaBecamex khởi công phân khu The Glamour 9,48 ha trong khu đô thị EcoLakes Mỹ Phước, gồm 343 căn nhà phố, biệt thự và shophouse, áp dụng phong cách kiến trúc tân cổ điển, ngày 21/8.

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần SetiaBecamex và tổng thầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) tổ chức lễ khởi công phân khu The Glamour, nằm ở khu vực Bến Cát, Bình Dương cũ. Đây là lần đầu tiên phong cách tân cổ điển được triển khai trong khu đô thị sinh thái này.

The Glamour cung cấp dòng nhà phố một trệt hai lầu; biệt thự và shophouse một trệt ba lầu. Ở giai đoạn một, chủ đầu tư sẽ triển khai 189 căn, do BCE đảm nhiệm thi công. Theo công bố, phân khu sử dụng vật liệu ít phát thải trong quá trình xây dựng. Thiết kế mở, dùng kính để tối ưu ánh sáng và lưu thông gió, hạn chế dùng điện. Hệ thống thoát và xử lý nước được thiết kế để thu gom, tái sử dụng nước mưa vào khâu tưới tiêu, duy trì cảnh quan.

Đại biểu tiến hành nghi thức khởi công dự án. Ảnh: SetiaBecamex

Dự án tích hợp hệ thống tiện ích nội khu như công viên Forest Park rộng 2,4 ha, hồ bơi, phòng gym - yoga hướng hồ, trung tâm thể thao, khu BBQ và vui chơi trẻ em. Khu shophouse được định hướng trở thành trung tâm thương mại dịch vụ, phục vụ cư dân và khách hàng từ các khu vực lân cận.

Về hạ tầng, dự án nằm trên trục Quốc lộ 13 và Vành đai 4, cách Mỹ Phước - Tân Vạn khoảng 1 km, thuận lợi kết nối với khu vực trung tâm TP HCM và các khu công nghiệp lớn như Mỹ Phước 1, 2, 3, Thới Hòa, Rạch Bắp, Protrade, Việt Hương 2, VSIP II. Cư dân có thể tiếp cận các tiện ích như Đại học Việt Đức, bệnh viện Mỹ Phước, Đại học Thủ Dầu Một, trung tâm hành chính phường Thới Hòa, khu Du lịch Đại Nam... trong khoảng 15 phút di chuyển.

Phối cảnh dự án The Glamour. Ảnh: SetiaBecamex

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sherman Kam Hock Leong - Tổng giám đốc SetiaBecamex cho biết quá trình sáp nhập Bình Dương và TP HCM mở ra tiềm năng phát triển cho dự án. Với các hạ tầng lớn đã và đang triển khai như metro số 1 nối dài đến Bình Dương, đường vành đai 3 và 4, cao tốc Chơn Thành - TP HCM - Mộc Bài, khu vực quanh dự án bước vào giai đoạn tăng trưởng.

"EcoLakes Mỹ Phước tọa lạc tại vị trí chiến lược, trung tâm của sự phát triển này. Từ đó chúng tôi mong muốn tạo ra môi trường xây dựng cuộc sống toàn diện và thúc đẩy những mối quan hệ kết nối giàu ý nghĩa", ông Leong nói.

Hoài Phương