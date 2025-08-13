Khởi công khu đô thị Plevia City tại Gia Lai

Dự án khu đô thị Plevia City quy mô hơn 7 ha do Bắc Hải làm chủ đầu tư khởi công ngày… hướng đến chiến lược xây dựng hạ tầng đô thị bền vững tại Gia Lai.

Plevia City đặt tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Dự án có quy mô khoảng 7,04 ha với 368 lô đất nền sở hữu lâu dài, thuộc chuỗi dự án khu đô thị SH Land đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án đa dạng sản phẩm gồm nhà phố liền kề, shophouse 3 tầng.

Chủ đầu tư cho biết, dự án sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ các dự án hạ tầng quan trọng đang quy hoạch như mở rộng, nâng cấp sân bay Pleiku, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đẩy mạnh đầu tư, kết hợp các tuyến quốc lộ 14, quốc lộ 19 tạo thành mạng giao thông liên kết xuyên vùng.

Phối cảnh dự án khu đô thị Plevia City. Ảnh: Tập đoàn Bắc Hải

Điểm nhấn của Plevia City còn nằm ở chuỗi tiện tích với an ninh AI 24/7, hệ sinh thái IoT kết nối toàn diện, cảnh báo thông minh, quản lý đô thị thông minh, quản lý cư dân bằng sinh trắc học, đỗ xe thông minh, dự báo thời tiết cá nhân hóa.

"Dự án ứng dụng AI và IoT toàn diện vào cuộc sống đô thị - nơi công nghệ không chỉ là tiện ích mà còn là người bạn đồng hành 24/7 của cư dân, tạo nên một hệ sinh thái sống an toàn, thông minh và bền vững", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Chủ tịch Tập đoàn Bắc Hải, ông Nguyễn Long Thành phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Tập đoàn Bắc Hải

Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 15 phút để đến sân bay Pleiku, hồ T’nưng; 20 phút tới đồi Thông, khu sinh thái Biển Hồ, khu công nghiệp Diên Phú. Khu đô thị cũng được đầu tư hệ tiện ích đa dạng, đáp ứng nhu cầu sống, làm việc, giải trí. Trong vòng 10 phút di chuyển, cư dân có thể tiếp cận Bệnh viện Y dược cổ truyền Gia Lai, Bệnh viện đa khoa Gia Lai, Bệnh viện mắt Cao Nguyên, siêu thị Co.opmart, công viên Diên Hồng, chợ Trà Bá, sân vận động Pleiku...

Ông Trần Văn Duy, Tổng giám đốc Tập đoàn Bắc Hải phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tập đoàn Bắc Hải

Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Hải kỳ vọng tạo nên không gian sống tiện nghi, văn minh, qua đó, góp phần góp phần làm thay đổi diện mạo khu đô thị, nâng cao chất lượng sống cho cư dân trong khu vực.

Tại sự kiện, chủ đầu tư cũng cam kết về tiến độ thi công dự án cũng như chất lượng công trình và an toàn lao động.

Song Anh