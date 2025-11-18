Khởi công hai gói thầu lớn nhất dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

TP HCMHai gói xây lắp số 1 và số 2 tổng trị giá gần 2.400 tỷ đồng thuộc dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm khởi công sáng 18/11 giúp chỉnh trang đô thị, môi trường khu trung tâm.

Đây là hai trong số ba gói thầu xây lắp chính của dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm - tuyến đi qua quận Bình Thạnh và Gò Vấp (cũ), hiện là các phường Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định và An Nhơn. Trước đó, gói xây lắp số 3 đã khởi công hồi tháng 5.

Rạch Xuyên Tâm đoạn qua quận Bình Thạnh nhìn từ trên cao, ngày 18/11. Ảnh: Giang Anh

Gói thầu xây lắp số 1 dài gần 3 km, từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, bao gồm rạch Cầu Sơn, do Trung Nam E&C đứng đầu liên danh thực hiện với tổng trị giá 1.160 tỷ đồng, thi công trong gần 3 năm.

Tiếp nối gói thầu trên là gói xây lắp số 2, dài hơn 4,5 km, từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, bao gồm rạch Bình Lợi, rạch Bình Triệu (phường Bình Thạnh và Bình Lợi Trung). Gói này trị giá khoảng 1.210 tỷ đồng, hoàn thành năm 2028.

Hạng mục chính của những gói thầu trên gồm: nạo vét, xây kè bảo vệ bờ rạch Xuyên Tâm và cách rạch nhánh; đầu tư hệ thống thu gom nước thải, nước mưa về nhà máy tập trung của thành phố. Hai bên bờ sẽ được xây dựng đường, mỗi bên hai làn xe rộng 6 m, vỉa hè 3-4 m, cùng công viên, mảng xanh; chiếu sáng...

Máy móc, thiết bị được nhà thầu huy động đến công trường thi công, ngày 18/11. Ảnh: Giang Anh

Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM (chủ đầu tư), cho biết gói thầu số 3 đang bước vào giai đoạn thi công đại trà, dự kiến hoàn thành tháng 11/2026. Với hai gói thầu mới, các đơn vị đã chuẩn bị nhân lực, thiết bị và vật tư để đẩy nhanh tiến độ. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành các gói này vào năm 2027 - sớm hơn một năm so với hợp đồng, nếu được bàn giao mặt bằng đúng hẹn.

Theo Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm được thành phố hướng đến nhiều mục tiêu, bao gồm giao thông, thoát nước, chống ngập, môi trường... Do đó, công trình khi hoàn thành có ý nghĩa rất quan trọng giúp chỉnh trang, phát triển hạ tầng trên địa bàn.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án hoàn thành năm 2028, song lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan cần tập trung rút ngắn tiến độ, đặc biệt là hai gói thầu số 1 và 2 cần bù lại thời gian đã chậm do vướng mặt bằng.

Vị trí rạch Xuyên Tâm chảy qua Bình Thạnh và Gò Vấp. Đồ họa: Đăng Hiếu

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng chiều dài gần 9 km, gồm tuyến chính dài gần 6,7 km từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật và ba nhánh hơn 2,2 km (cầu Sơn, Bình Triệu, Bình Lợi). Đây là một trong những dự án chỉnh trang hạ tầng lớn nhất TP HCM với tổng mức đầu tư hơn 17.230 tỷ đồng từ ngân sách, chủ yếu dành cho giải phóng mặt bằng.

Giang Anh