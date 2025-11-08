Khởi công đường sắt quốc tế, nhà máy điện hạt nhân năm 2026

Bộ Chính trị yêu cầu khởi công cao tốc Bắc Nam, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và đường sắt quốc tế ngay đầu năm 2026 để tạo đột phá hạ tầng và động lực tăng trưởng mới.

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận về việc tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm đạt mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo đà vững chắc cho tăng trưởng bền vững ở mức hai con số trong giai đoạn tới, đồng thời tổng kết Nghị quyết 05 về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong Kết luận, Bộ Chính trị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn tất mọi bước chuẩn bị để khởi công một số dự án quan trọng quốc gia ngay đầu năm 2026. Các công trình trọng điểm gồm tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và dự án đường sắt quốc tế, cùng một số dự án hạ tầng và năng lượng sử dụng vốn đầu tư công lớn.

Bộ Chính trị nhấn mạnh cần huy động tổng lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025, coi đây là bước bản lề cho giai đoạn 2026-2030, hướng tới tốc độ tăng trưởng "hai con số". Cùng với đó, các cơ quan phải hoàn tất chuẩn bị để vận hành Trung tâm tài chính quốc tế, Sàn giao dịch tài sản số và Sàn giao dịch vàng, tạo các định chế tài chính mới cho nền kinh tế.

Thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh (Ninh Thuận cũ), nơi quy hoạch Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, tháng 3/2024. Ảnh: Việt Quốc

Đánh giá 9 năm thực hiện Nghị quyết 05, Bộ Chính trị cho rằng mô hình tăng trưởng đã có bước đổi mới tích cực, gắn với ba đột phá chiến lược và tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, tăng trưởng vẫn chủ yếu theo chiều rộng, phụ thuộc vào đầu tư công và tín dụng; các động lực như năng suất lao động, tích lũy vốn, đổi mới công nghệ còn yếu; cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện các đột phá chiến lược chuyển biến chậm; nền tảng vĩ mô chưa thực sự bền vững.

Từ thực tiễn đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp, ngành chuẩn bị kỹ lưỡng, hành động quyết liệt, không bỏ lỡ thời cơ để hoàn thành các mục tiêu Đại hội 13 và chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương được giao hướng dẫn tổng kết Nghị quyết 05 tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; dự thảo Nghị quyết Trung ương về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng "hai con số"; xây dựng Chương trình hành động kèm các đề án, dự án cụ thể, trình Hội nghị Trung ương 3 khóa 14.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội được yêu cầu tiếp tục quán triệt, thể chế hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, trong đó có 7 nghị quyết của Bộ Chính trị vừa ban hành. Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 nghiên cứu, chắt lọc nội dung Đề án để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Văn kiện, nhất là các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ.

Việt Nam đang khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, gồm nhà máy Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và Ninh Thuận 2 tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. EVN và PVN lần lượt là chủ đầu tư. Chính phủ đã xây dựng cơ chế đặc biệt cho hai dự án, giao Bộ Công Thương đàm phán, ký kết điều ước quốc tế về hợp tác đầu tư; Bộ Tài chính đàm phán và ký kết điều ước quốc tế về tín dụng với các đối tác.

Bên cạnh đó, Việt Nam xúc tiến xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, nhằm mở rộng kết nối vùng, phát triển logistics và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực.