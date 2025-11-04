Khởi công dự án nhà ở IA25 Nam Thăng Long cho công an nhân dân

Hà NộiBộ Công an phối hợp liên danh chủ đầu tư Thái Nam Land và UDIC khởi công dự án nhà ở cho công an nhân dân ngày 1/11 tại ô đất IA25, phường Phú Thượng.

Dự án có diện tích hơn 18.000 m2, thuộc quỹ đất 20% khu đô thị Nam Thăng Long (tên thương mại Ciputra). Công trình gồm 3 tòa tháp cao 27 và 40 tầng, cung cấp 1.262 căn hộ từ 2 đến 4 phòng ngủ.

Chủ đầu tư cho biết, mật độ xây dựng tại dự án chiếm 37%. Phần lớn diện tích dành cho cảnh quan xanh và hệ thống tiện ích nội khu như sân chơi trẻ em, bể bơi, khu thể thao, phòng gym, đường dạo bộ...

Phối cảnh thiết kế dự án IA25. Ảnh: Thái Nam Land

Khu đô thị Nam Thăng Long là một trong những khu vực có mức giá cao và hạ tầng phát triển. Từ dự án, cư dân thuận lợi kết nối tới trung tâm thành phố và các tỉnh thành qua tuyến đường vành đai 2, vành đai 3 và các trục giao thông chính.

Hạ tầng khu vực ngày càng hoàn thiện với trục đường Võ Chí Công - cầu Nhật Tân giúp kết nối nhanh tới sân bay Nội Bài. Ngoài ra tuyến Tây Thăng Long và các tuyến metro trong tương lai sẽ mở rộng khả năng liên kết vùng.

Lễ khởi công dự án ngày 1/11. Ảnh: Thái Nam Land

Theo đại diện Bộ Công an, việc phát triển quỹ nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ góp phần bảo đảm an sinh và ổn định lực lượng trong bối cảnh giá nhà tăng. Tại hội nghị về phát triển nhà ở hồi tháng 3, Bộ Công an cho biết 45.000 cán bộ, chiến sĩ có nhu cầu về nhà ở xã hội, trong đó Hà Nội là 18.500 và TP HCM 6.500.

Bộ Công an đã làm việc với hai thành phố này để thống nhất phương án và ban hành kế hoạch thực hiện chỉ tiêu 5.000 căn nhà ở xã hội trong công an nhân dân.

Ông Lê Thái Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thái Nam Land phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thái Nam Land

Với vai trò chủ đầu tư, liên danh Công ty cổ phần Thái Nam Land và Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

"IA 25 sẽ là khu nhà ở kiểu mẫu dành cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang công an nhân dân tại khu đô thị Nam Thăng Long", ông Lê Thái Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thái Nam Land chia sẻ thêm.

Đồng hành cùng Bộ Công an trong dự án IA25 là liên danh Thái Nam Land và UDIC - hai doanh nghiệp có kinh nghiệm phát triển các công trình quy mô, kỳ vọng đảm bảo chất lượng, tiến độ của dự án.

Song Anh