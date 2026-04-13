Khởi công dự án đô thị hơn 7.000 tỷ đồng ở Quảng Ngãi

Dự án hướng biển Coastal Quảng Ngãi có quy mô gần 94 ha, vốn đầu tư 7.106 tỷ đồng, tích hợp không gian ở, thương mại, giáo dục, giải trí, khởi công ngày 12/4.

Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi - A community by HAUS nằm tại xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Theo chủ đầu tư NHSLand, dự án định hướng phát triển thành cộng đồng đô thị biển hiện đại, kết hợp chuẩn quốc tế với bản sắc địa phương. Lễ khởi công có sự tham gia của nhiều lãnh đạo Trung ương, chính quyền địa phương, chủ đầu tư cùng đại diện các đối tác trong nước và quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án sáng 12/4. Ảnh: NHSLand

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết những năm qua tỉnh luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh. Nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng được ban hành nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu, hợp tác phát triển lâu dài tại địa phương.

Theo ông, nhiều dự án đã và đang xây dựng, khai thác hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó có dự án khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi của NHSLand - đơn vị có thế mạnh và kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh cùng các đối tác trên thế giới.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NHSLand

Ngoài ra, ông Giang cho biết thêm tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trong năm 2026 như nâng cấp hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất, tuyến đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi và tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh... Khi các dự án này hoàn thành sẽ tạo nên hệ thống kết nối đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, du lịch và kinh tế biển, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư cho tỉnh trong thời gian tới.

Ông Michael Sheren, chủ tịch Hội đồng quản trị HAUS cam kết đem đến môi trường sống tốt hơn cho người dân Quảng Ngãi. Ảnh: NHSLand

Về phía chủ đầu tư, Chủ tịch Hội đồng quản trị HAUS Michael Sheren cho biết Coastal Quảng Ngãi đặt mục tiêu nâng tầm chất lượng sống cho khoảng 4.000 cư dân địa phương, hình thành một cộng đồng bền vững. Thông qua hệ sinh thái tiện ích toàn diện từ chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng trị liệu, không gian xanh đến các hoạt động cộng đồng, dự án được kỳ vọng mang đến chuẩn sống cân bằng, giúp cư dân được phát triển cả thể chất lẫn tinh thần. Cùng với đó, khu đô thị mới cũng góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng, du lịch và kinh tế địa phương, mở ra nhiều cơ hội việc trên toàn khu vực.

Dự án Coastal Quảng Ngãi được kỳ vọng góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương. Ảnh: NHSLand

"Với kinh nghiệm, tiềm lực cùng mạng lưới đối tác quốc tế, chúng tôi cam kết kiến tạo Coastal Quảng Ngãi trở thành hình mẫu cộng đồng bền vững cho người dân địa phương bằng kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến toàn cầu", ông Michael Sheren khẳng định.

Đan Minh