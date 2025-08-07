Khởi công đô thị sinh thái The Oasis Riverside trên Vành đai 4

Dự án The Oasis Riverside có quy mô 25 ha, tọa lạc ngay Vành đai 4 kết nối TP HCM - Đồng Nai, cung cấp hơn 1.200 sản phẩm, khởi công sáng 7/8.

Lễ khởi công được chủ đầu tư Công ty cổ phần Quốc tế Bắc Sài Gòn (SNI) tổ chức tại phường Thới Hòa, TP HCM. Buổi lễ có sự tham dự của ban lãnh đạo chủ đầu tư (SNI), đại diện Becamex, cùng các đơn vị thi công xây dựng, nhiều đại lý phân phối và phát triển dự án.

Lễ khởi công dự án The Oasis Riverside ngày 7/8. Ảnh: SNI

Đại diện SNI cho biết, sự kiện khởi công đánh dấu bước khởi đầu cho khu đô thị sinh thái ven sông hiện đại, nơi dòng chảy thiên nhiên giao hòa nhịp sống năng động. Dự án nằm ngay vành đai 4, tuyến giao thương kết nối TP HCM - Đồng Nai và mở rộng hành lang lên Tây Ninh, tạo liên kết vùng cho khu vực Đông Nam Bộ.

Ngoài ra, The Oasis Riverside liền kề các cụm khu công nghiệp trọng điểm và nhiều trường đại học quốc tế, đáp ứng nhu cầu an cư lẫn khai thác đầu tư cho thuê chuyên gia, sinh viên. Khu đô thị được quy hoạch trên tổng diện tích 25 ha, cung cấp hơn 1.200 sản phẩm đa dạng: nhà phố, biệt thự, liên kế vườn, khu phức hợp thương mại và hơn 3.000 căn hộ.

Dự án còn có khu công viên ven sông dài hơn 1 km, hồ bơi, khu clubhouse, sân chơi trẻ em và loạt tiện ích nội khu mang tính kết nối cộng đồng. Đặc biệt, mô hình vận hành kết hợp compound (dân cư khép kín) và bán compound tại đây giúp tối ưu cả tính riêng tư lẫn khả năng khai thác thương mại.

Theo đại diện chủ đầu tư, mô hình trên là điểm cộng đáp ứng cho nhu cầu ở thực đến các nhà đầu tư cho thuê.

Phối cảnh dự án The Oasis Riverside. Ảnh: SNI

Công ty cổ phần Quốc tế Bắc Sài Gòn (SNI), được thành lập từ năm 2004, đơn vị có nhiều dự án thành công tại Bình Dương (nay là TP HCM) như Làng chuyên gia The Oasis,

Oasis City và Khu phố thương mại Vành đai 4. Các dự án do doanh nghiệp triển khai đều đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng và minh bạch pháp lý, hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục sở hữu nhanh chóng.

Với dự án mới, SNI kỳ vọng kế thừa những giá trị đã tạo dựng, tiếp tục mang đến không gian sống chất lượng, gần gũi thiên nhiên. Đại diện doanh nghiệp cho biết, The Oasis Riverside vừa là khu nhà ở, vừa là không gian sống tích hợp, nơi cư dân tận hưởng sự hài hòa giữa dòng sông xanh và nhịp sống thịnh vượng.

Qua hơn 20 năm hoạt động, SNI thể hiện vai trò không chỉ là nhà phát triển dự án mà còn là đối tác đồng hành trong quản lý và vận hành khu đô thị.

"The Oasis Riverside là kết quả của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, quy hoạch bài bản, thể hiện mục tiêu kiến tạo không gian sống bền vững, đồng hành xu hướng phát triển đô thị sinh thái tại khu vực Đông Nam Bộ", đại diện doanh nghiệp nói.

Trong bối cảnh hạ tầng TP HCM và các tỉnh lân cận đang mở rộng mạnh mẽ, dự án được kỳ trở thành lựa chọn cho những ai tìm kiếm môi trường sống an lành, cơ hội đầu tư lâu dài.

Hoàng Đan