Khởi công Cung Thiếu nhi TP HCM hơn 1.100 tỷ đồng tại Thủ Thiêm

Cung Thiếu nhi TP HCM cao 10 tầng, tổng vốn hơn 1.100 tỷ đồng - công trình biểu tượng mới về văn hóa, giáo dục dành cho trẻ em thành phố được khởi công sáng 10/10.

Công trình nằm tại lô đất 5-2, khu chức năng số 5, phường An Khánh, sử dụng vốn ngân sách thành phố. Đây là một trong các dự án trọng điểm được khởi công trong tháng 10 nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cung Thiếu nhi gồm một tầng hầm và 10 tầng nổi với tổng diện tích sàn hơn 38.000 m2, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Tầng hầm bố trí bãi xe, khán phòng đa năng, sân khấu, kho, phòng kỹ thuật và khu vệ sinh. Tầng trệt là sảnh sinh hoạt, khán phòng đa năng, nhà thể thao hơn 1.000 chỗ, không gian triển lãm - sự kiện, khu ăn uống và kỹ thuật.

Phối cảnh Cung Thiếu nhi TP HCM được xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Chủ đầu tư

Các tầng trên lần lượt bố trí khu chiếu phim, thư viện, bể bơi, phòng STEM - robot - mỹ thuật ứng dụng, lớp võ thuật - cờ vua, phòng nhạc - thu âm - điêu khắc, khoa thẩm mỹ nghệ thuật - múa - thời trang - kịch - nhào lộn, không gian giao lưu văn học - trải nghiệm vũ trụ, khu trưng bày mô hình Thủ Thiêm - quận 1 và nhà hàng phục vụ.

Theo ông Huỳnh Minh Hùng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình được định hướng trở thành biểu tượng văn hóa - giáo dục mới của TP HCM. Không gian được thiết kế kết hợp giữa khu vực trong nhà hiện đại và cảnh quan ngoài trời xanh mát, gồm quảng trường trung tâm, sân khấu nước 1.308 chỗ, khu vui chơi, học tập và rèn luyện thể chất cho thiếu nhi.

Công trình Cung thiếu nhi được định hướng trở thành biểu tượng văn hóa - giáo dục mới của TP HCM. Ảnh: Chủ đầu tư

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết dự án thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố đối với thế hệ măng non. Việc khởi công công trình cũng là cam kết của TP HCM về xây dựng thành phố trở thành siêu đô thị Đông Nam Á, không chỉ mạnh về kinh tế mà còn phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được phê duyệt quy hoạch năm 1996 với tổng diện tích 930 ha, gồm 770 ha khu đô thị và 160 ha tái định cư, nằm bên bờ đông sông Sài Gòn, đối diện quận 1. Dự án có quy mô dân số khoảng 200.000 người, khu tái định cư cho 45.000 người.

Gần 30 năm sau, hạ tầng và các công trình công cộng tại Thủ Thiêm vẫn đang tiếp tục hoàn thiện. Một số dự án lớn đang triển khai gồm Trung tâm triển lãm quy hoạch TP HCM, Quảng trường trung tâm, Nhà hát Thủ Thiêm. Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM sắp tới đặt mục tiêu hoàn thiện Khu đô thị Thủ Thiêm trong 5 năm tới cùng với Khu đô thị lấn biển Cần Giờ và giai đoạn 2 Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Lê Tuyết