Khởi công 4 điểm trường mới cho học sinh vùng cao

Các điểm trường xây mới tại Sơn La, Lạng Sơn, Bình Phước sẽ giúp gần 500 em học sinh và giáo viên yên tâm học tập, giảng dạy.

Điểm trường Cô Hồng, thuộc trường mầm non xã Vân An, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn là một trong bốn công trình khởi công xây dựng trong tháng 11. Trước đây, điểm trường này có một phòng học kiên cố, một dãy nhà với hai phòng học bán kiên cố. Sau nhiều năm xây dựng, dãy phòng học đã xuống cấp, dột nát, nhà vệ sinh tạm nằm tách biệt, diện tích nhỏ, trong khi tiêu chuẩn cho học sinh mầm non là lớp học có nhà vệ sinh khép kín.

Do cơ sở vật chất chưa đảm bảo, không có bếp ăn cho học sinh, phụ huynh phải đưa đón con 2 buổi mỗi ngày để về nhà ăn cơm.

"Nhà của mỗi em học sinh ở đây nằm ở một quả đồi, đường vào trường dốc, trời mưa lầy lội nên phụ huynh đưa đón vất vả. Trẻ về trưa cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Nhà trường, phụ huynh mong mỏi trẻ được ăn bán trú nhưng điểm trường chưa đủ điều kiện tổ chức", Hiệu trưởng trường mầm non xã Vân An cho hay. Hiện, trường có 30 học sinh, chủ yếu là dân tộc Nùng. Khu vực sân chơi cho các em chủ yếu là nền đất, ngăn cách với vách núi là hàng rào tre đã hư hỏng.

Điểm trường Cô Hồng trước khi khởi công xây dựng. Ảnh: N.A.

Sau khi khảo sát và tìm hiểu nguyện vọng của điểm trường, Quỹ Hy Vọng - báo VnExpress tài trợ xây mới một phòng học theo tiêu chuẩn có vệ sinh khép kín. Khu lớp học hiện tại sẽ được chuyển đổi công năng thành bếp ăn và nhà kho, nâng cấp điểm trường lên tiêu chuẩn điểm trường bán trú. Ngoài ra, Quỹ cũng tài trợ đổ bê-tông khu vực sân chơi và xây kiên cố tường rao khuôn viên trường học. Tổng giá trị dự án gần 750 triệu đồng, trong đó Quỹ Hy Vọng tài trợ hơn 550 triệu đồng.

Bà Vi Thị Thu Hường – Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chi Lăng cho hay, huyện có 62 đơn vị trường thuộc 3 cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở với 85 điểm trường lẻ. Trong đó, điểm trường Cô Hồng là một trong số những phòng học đã xuống cấp không đảm bảo an toàn, có nơi học sinh phải đi học nhờ ở nhà văn hoá thôn.

"Nguồn ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, hạn hẹp; mức thu nhập của người dân còn thấp nên chưa thể đầu tư một lúc được nhiều điểm trường", bà Hường nói.

Căn nhà gỗ tại điểm trường Sa Lai, Vân Hồ, Sơn La sẽ được thay thế bằng công trình khang trang hơn, hỗ trợ 120 em học sinh tại đây có không gian học tập an toàn trong những ngày nắng nóng hay mưa rét. Ảnh: N.A.

Ba điểm trường khác cũng khởi công trong đợt này còn có điểm trường tiểu học Khò Hồng, xã Chiềng Xuân; điểm trường tiểu học Sa Lai, xã Tân Xuân, ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và điểm trường Thôn 6 thuộc trường mẫu giáo Hoa Mai, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tổng kinh phí xây dựng của 3 điểm trường hơn 2,6 tỷ đồng, trong đó Quỹ Hy Vọng tài trợ hơn 2,3 tỷ đồng. Dự kiến, cả 4 công trình mới sẽ hoàn thiện cuối năm 2022 và bàn giao cho nhà trường vào đầu năm 2023.

Phối cảnh điểm trường Cô Hồng, Lạng Sơn sau khi xây mới. Ảnh: VNCC.

Ngoài ra, Quỹ Hy Vọng còn lên kế hoạch khởi công một điểm trường tiểu học và một dãy nhà bán trú cho học sinh THCS ở huyện Vân Hồ, Sơn La và một điểm trường mầm non khác ở huyện Chi Lăng, Lạng Sơn trong thời gian tới.

Đây là các dự án nằm trong chương trình Ánh sáng học đường, được quỹ Hy vọng thực hiện từ năm 2018. Chương trình nhận được sự ủng hộ của các độc giả báo VnExpress, nguồn hỗ trợ từ Quỹ Thiện Tâm (Vingroup), tư vấn thiết kế và giám sát dự án bởi Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC). Nippon Việt Nam là đơn vị tài trợ sơn cho các điểm trường. Năm 2022, giá trị tài trợ của Nippon ước đạt 600 triệu đồng.

Trước đó, Quỹ Hy Vọng đã hoàn thành xây mới 18 điểm trường gồm phòng học, nhà bán trú, nhà ăn cho thầy cô và học sinh tại Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Quảng Nam... Năm nay, chương trình Ánh sáng học đường đặt mục tiêu xây thêm 10 ngôi trường mới.

Quỹ Hy Vọng mong muốn xây những ngôi trường mới để cải thiện cơ sở vật chất giáo dục tại các khu vực khó khăn, đồng thời tiếp thêm niềm tin, động lực cho các thầy cô và học sinh trên hành trình chinh phục tri thức. Để đồng hành cùng quỹ, độc giả xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Vy An