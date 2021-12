Khởi công 11 cầu Hy vọng

Đồng ThápQuỹ Hy vọng cùng nhà tài trợ BEST Express Việt Nam vừa khởi công 4 cầu nông thôn trong tổng số 11 cây cầu Quỹ tài trợ tại tỉnh này, sáng 5/12.

Cầu Rạch Sậy mới là nỗi mong chờ của người dân xã Hoà Tân (huyện Châu Thành). Cầu cũ đã xuống cấp, mặt cầu nhỏ hẹp chỉ vừa một xe qua lại, nếu hai xe ngược chiều cùng lúc lên cầu phải lách từng chút mới lọt. Xe ba gác chở hàng hoá qua cầu cũng rất vất vả. Phương tiện qua lại quẹt vào thành cầu nhiều đến nỗi lan can mòn và hư hỏng.

Ông Phạm Văn Ngoan, 60 tuổi, nhà gần công trình biết tin hôm nay cầu khởi công, liền mang khẩu trang đến tham gia. "Sắp tới xây cầu mới ai cũng mừng hết", ông Ngoan cho biết.

BEST Express Việt Nam tài trợ 120 triệu đồng cho cầu Hy vọng 158 xã Hoà Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Ngọc Tài

Bà Lâm Thị Hồng Thắm kể, trước đây vận chuyển vật tư nông nghiệp bà đều phải đi đường vòng, xa hơn 3 km, vừa tốn chi phí vừa mất công. "Lúc trước, đường xá quá thấp, triều cường nước tràn vô vườn. Khi Nhà nước đầu tư đường nhựa thì bà con mong mỏi cầu Rạch Sậy", bà Thắm nói.

Cầu Rạch Sậy xây mới rộng 3,7 m, dài 29 m khi hoàn thành giúp nông sản, hàng hoá vận chuyển thuận lợi. Tổng kinh phí xây dựng hơn 950 triệu đồng trong đó BEST Express Việt Nam tài trợ 120 triệu đồng, còn lại do địa phương đối ứng.

Tương tự, BEST Express Việt Nam tài trợ 120 triệu đồng xây mới cầu Gộc Gừa cách đó khoảng 4 km. Cầu vừa khởi công sáng 5/12 với tổng kinh phí xây dựng hơn 920 triệu đồng (rộng 3,7 m dài 28 m).

Khởi công xây dựng cầu Hy vọng 157 tại xã Hoà Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Ngọc Tài

Hay tin sắp xây cầu mới, ông Tăng Văn Trung nhà gần đó như trút được gánh nặng vì sắp tới sẽ đỡ được chi phí sản xuất. Vườn nhãn nhà ông Trung mỗi vụ đều phải thuê 4 lượt xe ba gác loại nhỏ để chở nông sản đi bán, chi phí gấp 3 lần so với thuê một xe tải lớn. "Hai ba tháng tới, cầu xây xong là đỡ lắm. Đường xá, cầu thông thương nông dân sản xuất cũng đỡ lo phần nào".

Ông Trương Thiện Chí nhà gần đó cho biết, cầu cũ lúc xây chọn vị trí sâu trong kênh nên không có đường dẫn lên cầu khiến người dân qua lại điều lo ngại. "Lúc lên dốc cầu thì không có chớn, còn xuống dốc không thắng kịp là tông vô nhà dân. Cầu mới xây phía ngoài là đúng lắm", ông nói.

Ông Nguyễn Châu Duyên, Chủ tịch UBND xã Hoà Tân, cho biết chính quyền địa phương và người dân đều rất vui mừng khi cùng lúc được tài trợ xây hai cầu mới. "Cũng không biết nói gì hơn là cám ơn quỹ Hy vọng và BEST Express Việt Nam giúp người dân đi lại, chở nông sản thuận lợi, an toàn", ông Duyên chia sẻ.

Cách huyện Châu Thành 40 km, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò chiều 5/12 cũng vừa khởi công cầu An Hoà nối hai ấp Bình Hoà và Bình An. Do chưa có cầu bắc qua sông, nông dân muốn thăm vườn, ruộng thường chọn cách lội sông cho nhanh hoặc đi đường vòng xa hơn 4 km.

Giao thông cách trở, người dân còn lo lắng mỗi khi vào vụ thu hoạch, nông sản sẽ bị ép giá. "Có cầu mới sắp tới không còn phập phồng nữa", ông Đinh Ngọc Nòi, một nông dân nhà gần cầu cười tươi nói.

Kênh liên ấp Bình Hoà và Bình An, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp chưa có cầu bắc qua. Nông dân muốn sang sông thường chọn cách bơi qua hoặc đi đường vòng 4 km. Ảnh: Ngọc Tài

Khởi công cùng ngày với 3 cầu trên, huyện Châu Thành còn có 6 cầu khác tại các xã Tân Nhuận Đông 4 cây; An Phú Thuận và Tân Phú mỗi xã một cây. Riêng cầu Hy vọng 161 tại xã Tân Nhuận Đông kinh phí hơn 600 triệu đồng, BEST Express tài trợ 100 triệu đồng.

Tại huyện Lai Vung, Thành phố Sa Đéc mỗi nơi được tài trợ kinh phí xây một cây cầu. Trung bình mỗi công trình Quỹ Hy vọng vận động các mạnh thường quân tài trợ từ 100 - 120 triệu đồng, còn lại do địa phương đối ứng từ nhiều nguồn.

Ông Nguyễn Quốc Việt – quản lý khu vực Tây Nam Bộ, BEST Express Việt Nam (đại diện nhà tài trợ kinh phí xây cầu) cho biết, quá trình kinh doanh, phát triển, công ty có lợi nhuận và muốn chia sẻ một phần để hướng về cộng đồng, chia sẻ khó khăn với bà con vùng sâu vùng xa, bằng việc hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu nông thôn. Qua đó, giúp cho người dân vận chuyển hàng hoá nông sản thuận lợi hơn, học sinh đến trường an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Nâng bước em đến trường" do Quỹ Hy vọng khởi xướng, BEST Express Việt Nam đồng hành xây 10 cây cầu với tổng giá trị tài trợ 1 tỷ đồng, nhằm cải thiện hạ tầng giao thông tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ.

Hiện BEST Express Việt Nam cũng đồng hành cùng Quỹ Hy vọng với vai trò nhà tài trợ vận chuyển hàng hoá mặt đất duy nhất trong các chương trình nhân ái như Tiếp sức cho tâm dịch, Tết Hy vọng... Nhờ đó, nhiều tấn hàng chở vật tư y tế, nhu yếu phẩm đã kịp thời gửi đến các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống Covid-19 tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang trong thời gian qua.

Ngọc Tài