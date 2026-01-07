Khói bếp - mối nguy âm thầm trong nhiều gia đình

Hơn 60% bệnh nhân nữ ung thư phổi không hút thuốc nhưng có tiền sử tiếp xúc lâu dài với khói bếp, theo Hiệp hội Y học dự phòng Trung Quốc.

Nhiều người thường nghĩ ung thư phổi chỉ liên quan đến thuốc lá, nhưng thực tế, căn bếp gia đình cũng tiềm ẩn rủi ro lớn nếu không thông gió đúng cách.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc WHO xếp khí thải từ việc chiên xào ở nhiệt độ cao vào nhóm 2A - nhóm các chất "có khả năng gây ung thư cho người".

Một khảo sát trên 8.000 hộ gia đình do Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh thực hiện mới đây cũng chỉ ra mối liên hệ đáng báo động: Các gia đình có nồng độ khói bếp cao thường xuyên ghi nhận tỷ lệ thành viên bị viêm đường hô hấp, ho mạn tính và đau họng cao hơn hẳn nhóm còn lại.

Ảnh minh họa: 163.com

Theo các chuyên gia, nguy cơ đến từ thói quen đun dầu ăn quá nóng (tới mức bốc khói) trước khi cho thực phẩm vào. Lúc này, các hợp chất độc hại như acrolein và benzo[a]pyrene được giải phóng. Chúng có thể xâm nhập sâu vào phổi, gây tổn thương tế bào và tăng nguy cơ ung thư khi phơi nhiễm kéo dài.

Phụ nữ và trẻ em là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do thường xuyên có mặt trong bếp. Để bảo vệ sức khỏe, các bác sĩ khuyến cáo:

Kiểm soát nhiệt độ dầu: Không để dầu bốc khói mới nấu. Nên cho thực phẩm vào khi dầu đạt độ nóng khoảng 60–70% (dùng đũa thử thấy sủi tăm nhẹ).

Thông gió cưỡng bức: Luôn bật máy hút mùi trước khi bắt đầu nấu và duy trì thêm 5-10 phút sau khi nấu xong để hút sạch khí tồn dư.

Mở thoáng không gian: Kết hợp mở cửa sổ bếp (nếu có) để không khí đối lưu, tránh khí độc tích tụ trong nhà.

Nhật Minh (Theo 163.com)