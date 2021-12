Khối bê tông đổ đè bé trai chấn thương

Nghệ AnBé trai 16 tháng tuổi, trong lúc chơi đã níu tay vào cột bê tông cũ, bị khối bê tông đổ sập vào người, chấn thương nghiêm trọng.

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ngày 23/12 thông tin sau tai nạn, bé ngất, tím tái, khó thở, được sơ cứu tại bệnh viện tuyến huyện, chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Kết quả siêu âm tim cho thấy bé tràn máu màng ngoài tim, chèn ép tim cấp do xương sườn bị gãy đâm vào. Tình trạng trẻ nguy kịch do tim bị chèn ép cấp gây ứ trệ tuần hoàn, bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu.

Kíp mổ đã hút ra 100 ml máu tươi lẫn máu cục trong màng tim bé, cố định lại xương sườn số 5 bị gãy đâm thủng màng tim, bơm rửa màng ngoài tim và màng phổi. Sau cùng, ê kip đặt ống dẫn lưu màng tim và màng phổi. Tình trạng nguy hiểm của bé được kiểm soát, hậu phẫu tỉnh táo, được rút ống nội khí quản và các dẫn lưu, chức năng tim mạch hô hấp ổn định.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần thường xuyên chú ý quan sát trẻ nhỏ, do chúng bản tính hiếu động tò mò sẽ vô tình gây tai nạn. Nhanh chóng đưa trẻ bị nạn đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng hoặc để lại các di chứng tổn hại sức khỏe.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thúy Quỳnh