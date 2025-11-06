'Khỏe mạnh như chưa từng bệnh' nhờ mổ sớm ung thư tuyến tiền liệt

TP HCMNgười đàn ông 61 tuổi phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt và được phẫu thuật robot cắt bỏ triệt để, nay khỏe mạnh sau ba năm điều trị, sinh hoạt và làm việc như chưa từng trải qua căn bệnh ung thư.

Ba năm trước, ông thường xuyên tiểu đêm nhiều lần, uống thuốc vẫn không cải thiện, có những đêm thức trắng vì cứ 5 phút phải vào nhà vệ sinh một lần. Đến Bệnh viện Bình Dân khám, ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt. "Nhận tin tôi rất buồn và sợ, nhưng sau khi được bác sĩ tư vấn có thể điều trị tận gốc bằng phẫu thuật robot, tôi lấy lại niềm tin", ông kể.

Ca mổ diễn ra thuận lợi. Sau mổ, ông không đau nhiều, hai ngày đã đi lại bình thường, ngày thứ tư được xuất viện. Hiện ông vẫn làm việc, tập thể dục mỗi ngày, "thấy mình quá may mắn vì đi khám sớm".

Tái khám mới đây, kết quả xét nghiệm PSA theo dõi tái phát ung thư ở mức 0, hình ảnh MRI vùng chậu không ghi nhận bất thường. TS.BS Nguyễn Tế Kha, Trưởng Khoa Ung bướu Tiết niệu, người trực tiếp phẫu thuật và theo dõi cho biết người bệnh đã được điều trị khỏi ung thư hoàn toàn, sức khỏe và chất lượng sống đều tốt.

TS.BS Nguyễn Tế Kha tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Trần Nhung

Theo bác sĩ Kha, ung thư tuyến tiền liệt là một trong những bệnh ung thư phổ biến ở nam giới Việt Nam nhưng thường bị bỏ sót do tiến triển âm thầm, ít triệu chứng ở giai đoạn đầu. Dù số ca mắc chưa cao, song tỷ lệ tử vong lại cao gần gấp đôi (48% so với mức trung bình thế giới 27%), phản ánh thực trạng người bệnh thường phát hiện muộn, khi khối u đã lan rộng hoặc di căn.

Thực tế tại Bệnh viện Bình Dân, chỉ có khoảng 20% người bệnh được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn sớm. Phần lớn bệnh nhân đến khám khi đã có triệu chứng nặng như tiểu máu, đau xương hay rối loạn tiểu tiện - tức là bệnh đã ở giai đoạn muộn, khối ung thư có thể đã xâm lấn hoặc di căn đến xương. Điều này khiến việc điều trị phải phối hợp nhiều phương thức như nội tiết, xạ trị hoặc hóa trị, thay vì chỉ cần phẫu thuật.

Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, phẫu thuật robot cắt tuyến tiền liệt tận gốc là phương pháp điều trị "tiêu chuẩn vàng", giúp điều trị triệt để, có thể bảo tồn thần kinh cương, giảm tối đa nguy cơ són tiểu và rối loạn cương sau phẫu thuật. Phẫu thuật robot hiện là kỹ thuật chủ lực tại Bệnh viện Bình Dân, với gần 1.200 ca thực hiện trong 10 năm qua, chiếm khoảng 75% tổng số ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt. Ở nhiều quốc gia phát triển, phẫu thuật robot chiếm khoảng hơn 90% tổng số ca mổ ung thư tuyến tiền liệt.

Khác với phì đại tuyến tiền liệt lành tính - thường gây triệu chứng sớm do chèn ép vào đường tiểu - ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu tiến triển âm thầm, hầu như không có dấu hiệu đặc hiệu. Chính đặc điểm này khiến nhiều người chủ quan, không đi khám định kỳ và bỏ lỡ giai đoạn điều trị tốt nhất. Phát hiện sớm giúp điều trị đơn giản hơn, chi phí thấp, khả năng sống khỏe trên 10 năm rất cao. Ngược lại, khi bệnh tiến triển muộn, điều trị trở nên phức tạp, tốn kém và khó bảo tồn chức năng sinh lý cũng như kiểm soát tiểu tiện.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo nam giới trên 50 tuổi nên tầm soát ung thư tuyến tiền liệt hằng năm. Nếu có người thân cùng huyết thống mắc ung thư tuyến tiền liệt, nam giới từ 40 tuổi cần có ý thức tầm soát sớm hơn. Việc tầm soát đơn giản, chỉ cần xét nghiệm PSA máu toàn phần, nếu bất thường có thể cần thực hiện thêm các kiểm tra chuyên sâu như PSA máu tự do, MRI vùng chậu và sinh thiết tuyến tiền liệt.

Lê Phương