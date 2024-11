Hải PhòngChiếc Porsche lao nhanh, đâm mạnh vào xe phía trước rồi bốc cháy, hôm 11/11 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng địa phận Kiến Thụy.

Khoảnh khắc xe Porsche gây tai nạn trước khi cháy rụi Video: CTV

Tình huống giao thông: Khoảng 9h, trên đoạn cao tốc qua xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, chiếc Porsche Macan lao rất nhanh, đâm thẳng vào đuôi xe Toyota Corolla Cross chạy phía trước. Cả hai xe đều chạy kiểu dạng chân, một nửa xe bên làn này, một nửa ở làn kia khi xảy ra va chạm.

Chiếc Macan sau đó xoay ngang đường, nam tài xế thoát ra ngoài, lửa bốc lên từ phần đầu xe rồi bao trùm cả xe. Chiếc Toyota Corolla Cross bị đâm gãy trục sau, phải dừng đỗ ở làn khẩn cấp.

Lực lượng tuần đường đã tới phân luồng, đồng thời báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Đến 9h30, hỏa hoạn được dập tắt, tuy nhiên xe Porsche chỉ còn trơ khung.

Porsche bốc cháy Video: CTV

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi đi trên cao tốc cần kiểm soát tốc độ giữ khoảng cách an toàn nhất là khi di chuyển tại làn đường cho phép tốc độ ôtô tối đa. Tốc độ 60-80 km/h khoảng cách an toàn tối thiểu khoảng 55 m, tốc độ 80-100 km/h là 70 m và 100-120 km/h khoảng 100 m. Lưu ý, khoảng cách an toàn và tốc độ còn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, mặt đường.

Bên cạnh đó, các phương tiện khi lưu thông trên đường cao tốc, cần luôn chú ý đi đúng làn theo tốc độ và luôn quan sát gương chiếu hậu. Nếu không thể đi tốc độ tối đa, cần đi về làn bên phải. Đồng thời, đánh mắt nhìn gương chiếu hậu thường xuyên để đảm bảo không có xe nào bám đuôi quá gần, hoặc sẵn sàng chuyển làn nhường đường cho người muốn vượt.

Nguyên Vũ