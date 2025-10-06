Video mới công bố cho thấy UAV Geran-2 Nga tập kích đoàn tàu đỗ tại ga Shostka thuộc tỉnh Sumy, khiến phương tiện này hư hại nặng.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, hôm 5/10 đăng video từ máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Nga, cho thấy đòn tập kích bằng phi cơ tự sát Geran-2 nhằm vào đoàn tàu đỗ tại ga Shostka ở tỉnh Sumy, miền bắc Ukraine.

Mục tiêu là đoàn tàu gồm đầu kéo, một toa khách và hai toa hàng, gần đó là đoàn tàu với nhiều toa chở khách.

Khoảnh khắc UAV Nga lao xuống đoàn tàu Ukraine Khoảnh khắc UAV Geran-2 lao vào đoàn tàu ở ga Shostka, tỉnh Sumy ngày 4/10. Video: X/AMP Mapping

Vụ nổ lớn bùng lên ở vị trí khoang lái của đầu kéo, khiến phương tiện này bốc cháy. Ánh chớp lóe lên sau đó, dường như do đường dây điện phía trên bị chập. Hình ảnh được quay dưới mặt đất cho thấy UAV thứ hai lao xuống và phát nổ, trong lúc đầu kéo đang bốc cháy.

"Đầu máy bị trúng đòn tập kích có số hiệu ChME3 1816. Các toa hàng phía sau là loại chuyên dùng chở hàng quân sự, dường như xuất phát từ thành phố cảng Chornomorsk ở tỉnh Odessa", AMK Mapping cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về video.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/10 cáo buộc Nga triển khai UAV tấn công ga Shotska, khiến 30 người bị thương. "Lực lượng Nga không thể không biết họ đang tấn công dân thường", ông nói và kêu gọi thế giới "không phớt lờ những hành động như vậy".

Lãnh đạo Ukraine đăng hình ảnh cho thấy đầu máy được lắp lưới chống thiết bị không người lái (drone), cùng một toa tàu bị hư hại và đang bốc cháy, phía sau là các toa chở hàng. Đoàn tàu chở khách ở đường ray gần đó cũng bị vỡ cửa sổ và trúng mảnh văng.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố đã tập kích "toa xe được dùng để vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự bằng đường sắt tới các khu vực tiền tuyến", song không nêu cụ thể loại vũ khí được sử dụng, địa điểm và thiệt hại liên quan.

Vị trí thành phố Shostka, tỉnh Sumy. Đồ họa: RYV

Đường sắt là thành phần quan trọng với mạng lưới hậu cần của hai bên, trong đó Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào đường sắt cho vận tải quốc tế khi các sân bay phải đóng cửa vì chiến sự. Moskva và Kiev đã nhiều lần tấn công hệ thống đường sắt của nhau từ khi chiến dịch bùng phát.

Các quan chức Ukraine cho biết Nga gần đây mở chiến dịch tấn công các đoàn tàu ở sâu trong hậu phương của đối phương. Họ thừa nhận hoạt động này gây ra hoảng loạn và thiệt hại kinh tế, cũng như làm gián đoạn mạng lưới hậu cần của quân đội Ukraine.

Lãnh đạo công ty Đường sắt Ukraine Oleksandr Pertsovsky cho biết Nga tăng cường tập kích mạng lưới đường sắt nước này từ đầu mùa hè, khiến hàng chục nhà ga bị hư hại do trúng UAV.

Nguyễn Tiến (Theo Lenta, AFP, AP)