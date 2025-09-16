Khoảnh khắc UAV Lancet tập kích, khiến radar Ukraine bốc cháy

UAV Lancet lao vào radar phòng không Ukraine triển khai ở tỉnh Dnipropetrovsk, gây ra vụ nổ và làm hệ thống bốc cháy.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo lực lượng thuộc cánh quân Đông đã phá hủy một đài radar của quân đội Ukraine tại tỉnh Dnipropetrovsk.

Video được công bố cho thấy máy bay không người lái (UAV) tự sát Lancet đang lao xuống đài radar ở trạng thái triển khai trong công sự. UAV trinh sát của Nga liên tục quần thảo trên cao, cho thấy vụ nổ khi chiếc Lancet lao trúng mục tiêu, cũng như đám cháy ở đài radar sau đòn tập kích.

ZALA Aero, nhà sản xuất dòng Lancet, cho biết UAV trinh sát Z-16 đã phát hiện đài radar Ukraine khi làm nhiệm vụ tại tỉnh Dnipropetrovsk. Tọa độ mục tiêu được chuyển tới tới kíp vận hành UAV Lancet để triển khai tấn công ngay sau đó.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Lost Armour, trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở tại Nga, nhận định đài radar bị UAV Lancet tấn công là ST-68.

Radar ST-68, còn gọi là 36D6, được phát triển từ thời Liên Xô và có tầm theo dõi khoảng 200 km, là thành phần quan trọng của hệ thống phòng không tầm xa S-300, chuyên phát hiện mục tiêu như tên lửa hành trình và tiêm kích bay thấp. Tổ hợp ST-68 cũng có thể vận hành độc lập, đóng vai trò đài cảnh giới cho mạng lưới phòng không khu vực.

Thống kê nguồn mở, dựa trên hình ảnh đã được xác thực, cho thấy UAV Lancet đã tấn công hơn 3.700 mục tiêu của Ukraine kể từ khi thực chiến lần đầu hồi tháng 7/2022. Con số thực tế có thể cao hơn do nhiều video không được quân đội Nga công bố để bảo đảm bí mật.

Vị trí tỉnh Dnipropetrovsk. Đồ họa: RYV

Trong số này, những chiếc Lancet phá hủy hoàn toàn 900 mục tiêu, làm hư hại 1.769 mục tiêu và số còn lại chưa rõ kết quả.

Khí tài bị Lancet nhắm đến nhiều nhất là pháo kéo với 1.024 khẩu bị tấn công, tiếp đó là pháo tự hành với 646 tổ hợp. Gần 1.000 xe tăng và thiết giáp cũng trở thành mục tiêu, trong khi hơn 200 đài radar và hệ thống thông tin liên lạc của Ukraine cũng phải hứng đòn của Lancet.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, TASS, AP)