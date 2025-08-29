Khoảnh khắc tòa nhà Hội đồng Anh ở Kiev hứng tên lửa Nga

Video mới công bố cho thấy hai tên lửa Nga lao xuống khu vực sát tòa nhà đặt Hội đồng Anh ở Kiev, khiến công trình này hư hại nặng.

Tờ Telegraph hôm 28/8 công bố video trích xuất từ camera an ninh đặt tại thủ đô Kiev của Ukraine, cho thấy khoảnh khắc hai tên lửa Nga đánh trúng khu vực gần tòa nhà đặt Hội đồng Anh trên phố Zhylyanska trong vòng 20 giây vào sáng cùng ngày.

Truyền thông Anh nói rằng hai tên lửa rơi sát tòa nhà, khiến nó bị hư hại nghiêm trọng. Sóng xung kích từ các vụ nổ cũng gây thiệt hại ở tòa nhà phái bộ Liên minh châu Âu (EU) cách đó vài tuyến phố.

Khoảnh khắc hai tên lửa Nga đánh trúng tòa nhà Hội đồng Anh ở Kiev Khoảnh khắc tên lửa đánh xuống khu vực cạnh tòa nhà Hội đồng Anh ở Kiev rạng sáng 28/8. Video: Independent

Giám đốc điều hành Hội đồng Anh Scott McDonald nói rằng một nhân viên bảo vệ đã bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện và trong tình trạng ổn định. Theo phát ngôn viên Hội đồng Anh, văn phòng sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Bộ Ngoại giao Anh đã triệu đại sứ Nga tại nước này để phản đối. Thủ tướng Anh Keir Starmer chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin "phá hoại tiến trình hòa bình" bằng cuộc tấn công này.

Hội đồng Anh hoạt động độc lập với chính phủ, nhưng nhận tài trợ từ Bộ Ngoại giao.

Cơ sở tại Kiev cung cấp các khóa học và chương trình tiếng Anh cho người dân Ukraine tại thủ đô. Nga từng cáo buộc cơ quan tình báo Anh sử dụng văn phòng của Hội đồng Anh tại Kiev làm vỏ bọc cho các hoạt động trong thành phố.

Giới chức Ukraine trước đó cho biết Nga đã phóng hơn 600 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tự sát nhằm vào 13 địa điểm trong rạng sáng 28/8, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương tại Kiev.

Tòa nhà nơi đặt Hội đồng Anh bị hư hại sau đòn tập kích của Nga sáng 28/8. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiến hành đòn tập kích hiệp đồng bằng các loại vũ khí tầm xa chính xác cao phóng từ máy bay, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, và UAV tự sát nhằm vào các sân bay quân sự và doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định quân đội Nga không nhắm mục tiêu vào cơ sở dân sự và công trình xã hội.

Đây là cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên của Nga nhằm vào Kiev kể từ khi Tổng thống Putin gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump ở Alaska hôm 15/8. Nhà Trắng ngày 28/8 cho biết Tổng thống Trump "không hài lòng nhưng cũng không bất ngờ" khi Nga tập kích Kiev.

Keith Kellogg, đặc phái viên của ông Trump về Ukraine, cảnh báo các cuộc tấn công của Nga nhằm vào mục tiêu dân sự, trong đó có Hội đồng Anh tại Kiev, có nguy cơ làm chệch hướng đàm phán hòa bình.

Huyền Lê (Theo Telegraph, Independent)