Tên lửa Nga đánh trúng địa điểm nghi là thuộc hệ thống truyền tải năng lượng, gây ra vụ nổ khiến một phần thủ đô Kiev mất điện.

Tài khoản DD Geopolitics trên mạng xã hội X, chuyên đăng tư liệu về chiến sự Ukraine, hôm nay công bố video được người dân Kiev quay trong cuộc tập kích quy mô lớn của Nga nhằm vào thủ đô Ukraine rạng sáng 10/10.

Trong video, tiếng động cơ tên lửa rền vang trên bầu trời thành phố. Tên lửa Nga đánh trúng khu vực được cho là nằm trong hệ thống truyền tải điện ở Kiev, dẫn tới vụ nổ lớn và kéo theo ánh chớp xanh. Đèn điện tắt ngay sau đó, khiến khu vực rộng lớn tại thành phố chìm vào bóng tối.

Hình ảnh được Reuters ghi lại cho thấy nhiều chớp sáng và tiếng nổ trong nội thành Kiev, cũng như nhiều vùng trong thành phố mất điện hoàn toàn.

Khoảnh khắc tên lửa Nga tập kích, khiến Kiev chìm vào bóng tối Khoảnh khắc tên lửa Nga tập kích khiến một vùng Kiev chìm vào bóng tối ngày 10/10. Video: X/DD Geopolitics, Reuters

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga đã sử dụng 465 máy bay không người lái (UAV) tự sát Geran-2 và mồi bẫy, hai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 14 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 12 tên lửa hành trình Iskander-K phóng từ mặt đất và 4 tên lửa chiến thuật Kh-59/69 trong đòn tấn công.

"Phòng không Ukraine hạ được 405 UAV, một tên lửa Kinzhal, 4 quả đạn Iskander-M, 9 tên lửa Iskander-K và một quả Kh-59/69, trong khi 4 tên lửa không tới được mục tiêu. 13 tên lửa và 60 UAV đã đánh trúng 19 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 7 khu vực", cơ quan này cho hay.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói ít nhất 9 người bị thương trong trận tập kích. Toàn bộ khu vực thành phố bên bờ đông sông Dnieper bị mất điện, nguồn cung cấp nước cũng gặp vấn đề.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, nhận định hạ tầng năng lượng Ukraine đã hứng đòn tập kích dữ dội trong đêm. "Nhiều quả đạn Iskander, Kinzhal và Kh-59 đã đánh trúng đích, gây ra mất điện diện rộng", tài khoản này nhận xét.

Đường bay ước tính của tên lửa và UAV Nga trong trận tập kích ngày 10/10. Đồ họa: X/War Monitor

"Mục tiêu chính trong trận tập kích là hạ tầng năng lượng Ukraine, gồm nhà máy nhiệt điện Kryvyi Rih, Prydniprovsk, nhà máy thủy điện Kremenchuk, Kaniv, Dnieper, nhà máy cấp điện - nhiệt Kiev CHP-5, cùng một số mục tiêu chưa xác định ở các tỉnh Dnipropetrovsk và Poltava", AMK Mapping cho hay.

DD Geopolitics cho biết khoảng 14 cơ sở năng lượng trọng yếu của Ukraine đã bị Nga tấn công. "Tại Kiev, ngoài nhà máy CHP-5, nhà máy cấp điện - nhiệt CHP-6 cũng trúng đòn. Một số cơ sở thuộc hệ thống cung cấp khí đốt ở tỉnh Zaporizhzhia bị hư hại, dân địa phương được yêu cầu hạn chế sử dụng", tài khoản này cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Giới chức Nga thường khẳng định các đòn tập kích đều nhằm vào hạ tầng công nghiệp quốc phòng, cũng như hệ thống năng lượng phục vụ hoạt động của quân đội Ukraine.

Vị trí một số nhà máy điện của Ukraine. Đồ họa: RYV

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đang tìm cách gây hỗn loạn khi tấn công mạng lưới đường sắt và hạ tầng năng lượng Ukraine. Ông tuyên bố Ukraine đã đẩy giá nhiên liệu ở Nga lên cao sau loạt vụ tập kích UAV và tên lửa nhằm vào nước láng giềng.

Giới chuyên gia Ukraine nhận định hạ tầng trọng yếu của nước này gần đây trúng đòn nhiều hơn, trong đó có nhiều cơ sở năng lượng, là do Nga đã thay đổi chiến thuật. Nga đang tận dụng thông tin tình báo, mở nhiều mũi tấn công cùng lúc để gây quá tải lưới phòng không Ukraine, đồng thời thay đổi cách chọn mục tiêu, nhắm vào hệ thống phân phối năng lượng và các cơ sở ít được bảo vệ hơn.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, AP)