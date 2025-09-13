Nga công bố video tên lửa đạn đạo Iskander-M tập kích khu vực nghi là trận địa tập kết và bãi phóng UAV tầm xa của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết đơn vị máy bay không người lái (UAV) trinh sát nước này đã phát hiện "trận địa tập kết và bãi phóng UAV tự sát tầm xa của quân đội Ukraine" ở khu vực làng Golubovka, cách thành phố Kramatorsk do Kiev kiểm soát ở tỉnh Donetsk khoảng 30 km về phía tây.

Video do quân đội Nga công bố cho thấy UAV trang bị camera ảnh nhiệt theo dõi vạt rừng có nhiều chấm sáng, được cho là các khí tài của Ukraine. Một tên lửa đạn đạo Iskander-M sau đó lao xuống, kích hoạt đầu đạn nổ mạnh ở trên không nhằm gây sát thương tối đa.

Quả cầu lửa, sóng xung kích và lượng lớn mảnh văng trùm xuống mục tiêu, khiến một số vật thể bay ra cánh đồng gần đó. UAV trinh sát Nga tiếp tục quần thảo trên khu vực để đánh giá kết quả đòn đánh, cho thấy các đám cháy bùng phát trong rừng.

Khoảnh khắc tên lửa Iskander tập kích 'trận địa UAV Ukraine' Tên lửa Iskander-M tập kích mục tiêu nghi là trận địa UAV Ukraine trong video công bố ngày 13/9. Video: BQP Nga

"Đòn tập kích đã phá hủy 25 UAV tầm xa Lyuty, một trung tâm điều khiển, 5 xe cơ giới và khiến 20 binh sĩ Ukraine thiệt mạng", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về video.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cùng ngày thông báo Nga đã tập kích nước này bằng một tên lửa đạn đạo Iskander-M cùng 164 UAV tự sát kiểu Geran-2 và mồi bẫy. "Các đơn vị phòng không đã bắn hạ và gây nhiễu 137 UAV các loại. Tên lửa và 27 phi cơ đã đánh trúng 9 địa điểm, trong khi mảnh vỡ UAV rơi xuống 3 khu vực", cơ quan này cho hay.

Nga nhiều lần phóng tên lửa Iskander-M vào trận địa phòng không, thao trường, sở chỉ huy và những cơ sở quốc phòng trọng yếu của Ukraine, gây thiệt hại nặng về lực lượng và hạ tầng cho đối phương.

Đại tá Yuri Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, cho biết Nga liên tục cải tiến tên lửa Iskander-M, nhấn mạnh các quả đạn thường phóng ra nhiều loại mồi bẫy trong quá trình lao xuống, nhằm gây nhiễu hoặc đánh lừa radar, ngăn các tổ hợp phòng không khóa mục tiêu.

Tờ Washington Post từng khẳng định Iskander-M là "vũ khí đáng sợ và hiệu quả nhất" của Nga trong xung đột Ukraine, thêm rằng chỉ có tổ hợp phòng không Patriot đủ khả năng đối phó chúng. Tuy nhiên, tỷ lệ đánh chặn của Patriot ngày càng suy giảm do tình trạng cạn kiệt tên lửa và bệ phóng, trong khi nhiều khẩu đội cũng bị Nga tập kích và phá hủy.

Tuyến đường nối một số đô thị tại tỉnh Donetsk, Kharkov và Dnipropetrovsk (màu đỏ). Đồ họa: RYV

Kramatorsk là đô thị lớn nhất mà Ukraine còn kiểm soát ở tỉnh Donetsk, là thành phần quan trọng trong loạt đô thị được ví như "xương sống của phòng tuyến Ukraine" gồm Slavyansk, Kramatorsk, Druzhkovka và Konstantinovka. Đây là tuyến phòng thủ được quân đội Ukraine củng cố suốt hơn 10 năm qua, có khả năng gây khó khăn cho nỗ lực tiến quân của Nga.

Nga hiện kiểm soát khoảng 70% tỉnh Donetsk, trong đó có thủ phủ cùng tên và hàng loạt thành phố được ví như pháo đài chiến lược. Nếu giành được toàn bộ tỉnh Donetsk, Moskva sẽ kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, nơi có vị thế chiến lược về mặt quân sự và nhiều nguồn tài nguyên quan trọng.

Hồng Hạnh (Theo TASS, Reuters)