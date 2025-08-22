Khoảnh khắc tên lửa Iskander tập kích 'lữ đoàn xung kích Ukraine'

Nga công bố video tên lửa đạn đạo Iskander-M tập kích vị trí nghi là điểm đóng quân của Lữ đoàn Xung kích số 3 Ukraine ở tỉnh Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/8 công bố video từ máy bay không người lái (UAV) trinh sát, cho thấy địa điểm được cho là "khu vực triển khai của Lữ đoàn Xung kích Độc lập số 3 Ukraine" tại Slavyansk, một trong những đô thị lớn cuối cùng mà Kiev kiểm soát tại tỉnh Donetsk.

Một tên lửa đạn đạo Iskander-M sau đó lao xuống vị trí này, kích hoạt đầu đạn nổ mạnh và tạo ra quầng lửa lớn. Quân đội Nga không tiết lộ thời gian diễn ra cuộc tấn công, cũng như thương vong của đối phương.

Tên lửa Iskander-M tập kích mục tiêu ở Slavyansk trong video công bố ngày 21/8.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về video. Giới chức Ukraine hôm 18/8 thông báo quân đội Nga đã phóng hai tên lửa Iskander-M vào khu công nghiệp tại thành phố Slavyansk, khiến một người bị thương và không có người thiệt mạng.

AMK Mapping, tài khoản trên X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, cho biết địa điểm trúng đòn tên lửa Iskander-M "được người dân địa phương xác nhận là điểm đóng quân của đơn vị Azov", đề cập tới Lữ đoàn số 3 Ukraine.

"Đây là lý do hình ảnh hiện trường chỉ được công bố 12 tiếng sau vụ tập kích, trong khi thời gian thông thường là 1-4 tiếng", AMK Mapping cho biết.

Lữ đoàn Xung kích Độc lập số 3 Ukraine được thành lập tháng 11/2022 trên cơ sở hợp nhất toàn bộ nhóm tác chiến đặc biệt do các cựu thành viên của Tiểu đoàn Azov thành lập. Đơn vị này trực thuộc lục quân Ukraine, không nằm trong đội hình Quân đoàn Azov của Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Lữ đoàn số 3 thường được điều tới tăng viện cho các khu vực có nguy cơ bị Nga bao vây, trong đó có thành trì Avdeevka.

Slavyansk có diện tích khoảng 59 km2, dân số trước chiến sự là hơn 105.000 người. Thành phố nằm án ngữ trên tuyến đường dẫn từ tỉnh Kharkov tỉnh Donetsk, nằm trong tuyến đô thị được ví như "xương sống của phòng tuyến Ukraine" gồm Slavyansk, Kramatorsk, Druzhkovka và Konstantinovka.

