Khoảnh khắc tên lửa Iskander tập kích 'điểm chuẩn bị UAV tầm xa Ukraine'

Nga công bố video tên lửa đạn đạo Iskander-M tập kích "điểm lắp ráp, chuẩn bị UAV tự sát tầm xa" của Ukraine ở tỉnh Kharkov.

"Đơn vị tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M đã đánh trúng địa điểm chuẩn bị máy bay không người lái (UAV) tầm xa và các xe vận tải của quân đội Ukraine. Mục tiêu nằm gần khu dân cư Martovoe ở tỉnh Kharkov", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 17/10.

Truyền thông Nga cùng ngày công bố video từ cảm biến ảnh nhiệt trên UAV trinh sát đang theo dõi khu vực, cho thấy điểm lắp ráp UAV tầm xa Liutyi và hàng loạt xe tải ở khu bốc dỡ gần đó. Tên lửa Iskander-M đầu tiên lao trúng vị trí tập kết xe tải, phát nổ và làm bùng phát đám cháy. Quả đạn thứ hai đánh vào mục tiêu còn lại sau đó không lâu, tạo ra quầng lửa và cột khói lớn.

Khoảnh khắc tên lửa Iskander tập kích 'bãi phóng UAV tầm xa Ukraine' Tên lửa Iskander-M tập kích "bãi phóng UAV Ukraine" trong video công bố ngày 17/10. Video: Zvezda, X/AMK Mapping

"Đòn tập kích đã phá hủy 4 xe vận tải, 65 UAV tầm xa Liutyi và 5 bệ phóng. 30 binh sĩ Ukraine, gồm kíp vận hành UAV, kỹ thuật viên và lái xe, cũng thiệt mạng", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

AN-196 Liutyi là UAV tự sát có tầm bay tối đa 2.000 km, mang đầu đạn nặng 50-75 kg, xuất hiện từ cuối năm 2022 và từng nhiều lần được Ukraine dùng để tập kích mục tiêu chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Nga nhiều lần phóng tên lửa Iskander-M vào trận địa phòng không, thao trường, sở chỉ huy và những cơ sở quốc phòng trọng yếu của Ukraine, gây thiệt hại nặng về lực lượng và hạ tầng cho đối phương. Truyền thông Mỹ nhận định Iskander-M là "vũ khí đáng sợ và hiệu quả nhất" của Nga trong xung đột với Ukraine, nhấn mạnh chỉ có tổ hợp phòng không Patriot đủ khả năng đối phó chúng.

Tuy nhiên, các chuyên gia Ukraine và phương Tây nhận định Nga liên tục cải tiến tên lửa Iskander-M, khiến tổ hợp phòng không Patriot chỉ chặn được 6% mục tiêu. Họ cho biết phần mềm mới cho phép quả đạn cơ động trong pha cuối, khi đang lao xuống mục tiêu, khiến tổ hợp Patriot khó tính toán thời điểm đánh chặn hơn nhiều so với trước.

Vũ Hoàng (Theo Zvezda, AFP, Reuters)