Khoảnh khắc tên lửa Iskander rải đạn chùm xuống mục tiêu Ukraine

Lực lượng Nga công bố video dùng tên lửa đạn đạo Iskander-M mang đạn chùm tập kích bãi phóng UAV và kho đạn của Ukraine ở tỉnh Donetsk.

Trung tâm Rubikon, đơn vị chuyên vận hành drone và UAV của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết UAV Zala của họ rạng sáng 18/8 phát hiện bãi phóng UAV và kho đạn của Ukraine gần khu dân cư Novodonetske, tỉnh Donetsk.

Trung tâm Rubikon sau đó gửi tọa độ mục tiêu cho đơn vị tên lửa thuộc cánh quân Trung tâm của Nga. Trong video, một tên lửa Iskander-M rải đạn chùm xuống khu vực bên dưới, gây ra loạt vụ nổ và một số đám cháy. Theo Rubikon, đòn tập kích "tiêu diệt toàn bộ mục tiêu trong khu vực".

Khoảnh khắc Iskander-M rải đạn chùm xuống bãi phóng UAV Ukraine Khoảnh khắc tên lửa Iskander-M rải đạn chùm vào kho UAV của Ukraine tại tỉnh Donetsk ngày 18/8. Video: Rubikon, BQP Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập kích diễn ra gần làng Iverskoye, nằm sát làng Novodonetske thuộc tỉnh Donetsk, phá hủy 100 UAV cánh bằng tầm xa UJ-22 và UAV lai tên lửa Palianytsia cùng 16 phương tiện chuyên chở, 40 binh sĩ và kỹ thuật viên Ukraine thương vong.

Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga mở chiến dịch tập kích vào rạng sáng với 140 UAV tự sát và phi cơ mồi bẫy, cùng 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M nhằm vào nhiều khu vực, trong đó có tỉnh Donetsk. Phòng không Ukraine để lọt 52 UAV và toàn bộ số đạn Iskander-M mà Nga phóng.

Nga nhiều lần phóng tên lửa Iskander-M vào trận địa phòng không, thao trường, sở chỉ huy và những cơ sở quốc phòng trọng yếu của Ukraine, gây thiệt hại nặng về lực lượng và hạ tầng cho đối phương. Theo giới chuyên gia phương Tây, Patriot gần như là tổ hợp phòng không duy nhất mà Ukraine sở hữu có thể đối phó Iskander-M.

Tuy nhiên, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) gần đây đánh giá Patriot ngày càng gặp khó khăn khi đánh chặn Iskander-M, do Nga liên tục cải tiến tên lửa này.

Tỷ lệ đánh chặn Iskander-M của Patriot Ukraine cũng giảm do tình trạng cạn đạn phòng không và thiếu bệ phóng sau các trận tập kích của Nga.

Vị trí khu dân cư Iverskoye và Novodonetske, tỉnh Donetsk. Đồ họa: RYV

Nguyễn Tiến (Theo Zvezda, RIA Novosti, AP)