Khoảnh khắc quan chức Nepal đu dây trực thăng trốn người biểu tình

Loạt quan chức Nepal cùng người thân bám vào dây cáp thả từ trực thăng để thoát khỏi đám đông biểu tình đang bao vây nhà họ ở Kathmandu.

Tờ Tribune India, Times of India và nhiều báo Ấn Độ ngày 10/9 đăng video cho thấy một nhóm người ngồi trong giỏ cứu hộ, đu bám lên dây thả từ trực thăng ở Kathmandu, Nepal, trong khi đám đông biểu tình giận dữ la hét bên dưới. Trực thăng bay qua khách sạn Krishna Bhawan nổi tiếng ở Kathmandu trong lúc lấy độ cao.

Trước đó, quân đội Nepal cho biết họ đã tiếp quản công tác đảm bảo an ninh trên toàn quốc nhằm ngăn chặn làn sóng biểu tình bạo lực, đốt phá các tòa nhà chính phủ và tấn công quan chức. Lực lượng vũ trang Nepal cũng triển khai trực thăng giải cứu các quan chức và người thân bị người biểu tình bao vây trong các tòa nhà.

Quan chức Nepal đu lên trực thăng trốn người biểu tình Nhóm quan chức Nepal leo lên giỏ cứu hộ trực thăng để thoát khỏi đám đông giận dữ hôm 10/9. Video: X/@SprinterExpres0

Một video khác ghi lại cảnh 6 người, gồm một số bộ trưởng Nepal và người thân, bám trực tiếp vào dây cứu hộ từ trực thăng quân đội. Theo NDTV, trực thăng quân đội đã kịp đưa một số Bộ trưởng cùng thân nhân tới nơi an toàn.

Đám đông biểu tình cũng đuổi theo tấn công Bộ trưởng Tài chính Nepal Bishnu Prasad Paudel. Một người nhảy lên đạp vào người Bộ trưởng Paudel, khiến ông ngã vào tường, trước khi vùng dậy chạy đến nơi an toàn.

Quan chức Nepal đu lên trực thăng trốn người biểu tình Các Bộ trưởng Nepal và người thân đu bám vào dây cứu hộ trực thăng. Video: X/@lagos_fineboy

Binh sĩ Nepal sau đó được triển khai trên đường phố, lập các chốt kiểm soát nhằm ngăn đám đông có thêm hành động bạo lực. Tuy nhiên, những người biểu tình vẫn đốt phá một số tòa nhà ở thủ đô, trong đó có trụ sở quốc hội, văn phòng chính phủ, cũng như tư dinh của các quan chức.

Với nhiều người dân Nepal, cảnh tượng này cho thấy các quan chức đang trốn tránh sự phẫn nộ của công chúng, trong lúc tình trạng bất ổn của đất nước ngày càng gia tăng.

Biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Nepal hôm 8/9, khi hàng chục nghìn người đổ xuống đường phố thủ đô Kathmandu để bày tỏ giận dữ, sau khi chính phủ chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube, Instagram với lý do những công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính quyền.

Bộ trưởng Nepal bị đuổi đánh trên đường Bộ trưởng Tài chính Nepal bị người biểu tình tấn công trên đường phố. Video: X/@Vikspeaks1

Căng thẳng leo thang khi các cuộc tuần hành biến thành biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng ở Nepal. Người biểu tình tấn công lực lượng an ninh, còn cảnh sát bắt đầu sử dụng đạn thật khi đối phó đám đông, biến 8/9 trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất lịch sử Nepal với 20 người chết, hàng trăm người bị thương.

Khi biểu tình ngày càng lan rộng, các quan chức Nepal trở thành mục tiêu tấn công của nhóm người quá khích. Phe biểu tình đã đề xuất cựu chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki làm thủ tướng lâm thời của đất nước nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị.

Ngọc Ánh (Theo Gulf News, NDTV, AP)