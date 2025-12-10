MỹPhi cơ hạng nhẹ cố gắng hạ cánh khẩn, đáp trúng ôtô trên đường cao tốc liên bang đông đúc ở Florida, khiến tài xế bị thương.

Máy bay hạng nhẹ Beechcraft 55 vào chiều 8/12 cố gắng hạ cánh khẩn cấp trên làn đường hướng nam của đường cao tốc liên bang I-95 tại Cocoa, Florida.

Video từ camera hành trình cho thấy chiếc máy bay đã "hạ cánh" trên nóc một ôtô trên đường cao tốc đông đúc vào giờ cao điểm. Phi cơ nảy bật lên sau va chạm rồi trượt nghiêng về bên trái, tóe tia lửa khi tiếp xúc với mặt đường.

Tài xế ôtô là một phụ nữ 57 tuổi, bị thương nhẹ và đang điều trị ở bệnh viện địa phương. Phi công 27 tuổi và hành khách 27 tuổi trên máy bay không bị thương. Phần cốp và nóc khoang ghế sau của chiếc ôtô bị bẹp dúm. Chiếc máy bay bị dập phần mũi cùng bánh đáp.

Khoảnh khắc phi cơ lao xuống ôtô trên cao tốc Florida Phi cơ hạng nhẹ rơi trúng ôtô trên đường cao tốc ở Florida, Mỹ, ngày 8/12. Video: X/Mehrotra

Theo nhân chứng Jim Coffey, chiếc máy bay đã suýt lao trúng xe của ông, nhưng cuối cùng bay vượt qua và đâm vào chiếc Camry.

"Tôi thấy một phi cơ ngay trước mặt. Tôi đã mong nó không rơi trúng chiếc Camry, nhưng sau đó bánh đáp của nó giáng thẳng vào đuôi xe", Peter Coffey, con trai ông Jim, nói. "May mắn là chiếc xe không bị lật, chỉ bị ép rồi trượt sang một bên".

Giới chức Mỹ cho biết Lực lượng Cảnh sát Đường cao tốc Florida (FHP) đang điều tra vụ tai nạn, Cục Hàng không Liên bang (FAA) sẽ chủ trì điều tra vụ hạ cánh khẩn.

Beechcraft 55 là máy bay cánh cố định, hai động cơ piston, được sản xuất từ năm 1961 đến năm 1983, với khoảng 3.700 chiếc được chế tạo. Máy bay có sức chứa tối đa 6 người. Phi cơ có tốc độ khoảng 330-350 km/h, tầm bay khoảng 1.700 km, trần bay khoảng 6.000 m.

Chiếc ôtô bị bẹp phần đuôi sau va chạm. Ảnh: Fox News

Đức Trung (Theo NY Post, Fox News)