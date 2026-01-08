Truyền thông Trung Quốc công bố hình ảnh lực lượng an ninh áp giải Chen Zhi về nước sau khi ông trùm bị giới chức Campuchia bắt.

Video do đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV công bố cho thấy ông trùm Chen Zhi được đưa về Trung Quốc ngày 7/1 trên phi cơ hãng hàng không China Southern.

Trong video, Chen mặc đồ màu đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang khi bị nhân viên an ninh Trung Quốc áp giải lên máy bay. Trên khoang máy bay, Chen bị xích tay chân, thay sang bộ đồ màu xanh dương và bị trùm mũ đen kín đầu.

Khi phi cơ hạ cánh xuống sân bay Trung Quốc, Chen bị hai sĩ quan đưa xuống thang. Một sĩ quan sau đó tháo mũ đen để Chen lộ diện và áp giải lên ôtô rời đi.

Khoảnh khắc ông trùm Chen Zhi bị dẫn độ về Trung Quốc Lực lượng an ninh Trung Quốc áp giải ông trùm Chen Zhi. Video: CCTV

Bộ Công an Trung Quốc hôm nay xác nhận đã cử nhóm công tác tới Phnom Penh để áp giải Chen về Trung Quốc. Giới chức đã sử dụng các biện pháp cưỡng chế đối với Chen, người sáng lập tập đoàn Prince, theo đúng quy định pháp luật và vụ án đang được điều tra thêm.

Trung Quốc cho biết giới chức nước này sẽ công bố danh sách truy nã các thành viên chủ chốt của "nhóm tội phạm Chen Zhi", đồng thời kêu gọi những nghi phạm đang bỏ trốn nhanh chóng ra đầu thú.

Bộ Nội vụ Campuchia ngày 7/1 thông báo chính quyền nước này đã bắt Chen cùng hai công dân Trung Quốc khác là Xu Ji Liang và Shao Ji Hui trong khuôn khổ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia với Bắc Kinh. Chiến dịch được thực hiện ngày 6/1, sau vài tháng phối hợp điều tra giữa các cơ quan chức năng liên quan hai nước.

Ông trùm Chen Zhi (giữa) bị áp giải từ Phnom Penh lên máy bay để dẫn độ về Trung Quốc ngày 7/1. Ảnh: CCTV

Quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị hủy theo sắc lệnh hoàng gia được Quốc vương Campuchia ban hành vào tháng 12/2025. Theo Bộ Công an Trung Quốc, Chen hiện là công dân nước này và sẽ bị điều tra, xét xử theo quy định pháp luật Trung Quốc.

Chen Zhi (Trần Chí) sinh ngày 16/12/1987 tại tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Chen khởi nghiệp tại thành phố Phúc Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến bằng một quán cà phê Internet quy mô khiêm tốn. Đến năm 2011, Chen quyết định bước vào thị trường bất động sản Campuchia và mở công ty tại Phnom Penh.

Chen được cấp quốc tịch Campuchia vào năm 2014. Một năm sau, Chen sáng lập Prince Holding Group và tập đoàn phát triển nhanh chóng, dần trở thành một "đế chế" toàn cầu. Chen từng được chính phủ Campuchia trao tặng danh hiệu Neak Oknha (tài phiệt lỗi lạc).

Chen trở thành một trong những người có ảnh hưởng lớn tại Campuchia, nơi ông cấp học bổng và điều hành nhiều chương trình từ thiện. Prince Group của Chen được biết đến là một trong những tập đoàn lớn và có mạng lưới quan hệ rộng nhất ở quốc gia Đông Nam Á này.

Chen Zhi khi còn là chủ tịch Prince Group. Ảnh: Prince Group

Tuy nhiên, theo giới chức Mỹ và Anh, đó chỉ là vỏ bọc của một đế chế tội phạm. Cuộc điều tra của giới chức Mỹ cho thấy Chen là người điều hành một trong những tổ chức tội phạm xuyên biên giới lớn nhất châu Á, được xây dựng bằng lao động cưỡng bức và các vụ lừa đảo trực tuyến.

Chính phủ Mỹ đã tịch thu khoảng 127.271 bitcoin của ông trùm này, có tổng giá trị gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành, đồng thời đưa các công ty liên quan vào danh sách trừng phạt với các biện pháp phong tỏa tài sản và cấm giao dịch. Nhiều quốc gia đã áp lệnh trừng phạt, tịch thu các tài sản liên quan Chen.

Tâm Lê (Theo CCTV, ifeng)