Khoảnh khắc như 'tận thế' khi lái xe qua đàn châu chấu ở Sahara

Các tài xế băng qua sa mạc Sahara bất ngờ khi đàn châu chấu khổng lồ bay dày đặc, va vào xe và phủ kín mặt đường.

Ngày 26/2, đoạn video do Salah Abdelhadi ghi lại cảnh châu chấu bao trùm toàn bộ tuyến đường, từng đàn lớn bay đập vào kính chắn gió, che khuất tầm nhìn. Mặt đường gần như bị phủ kín bởi châu chấu.

Khoảnh khắc như 'tận thế' khi lái xe qua đàn châu chấu ở Sahara Đàn châu chấu phủ kín đường ở sa mạc Sahara. Video: Salah Abdelhadi

Abdelhadi cho biết anh đang tham gia một cuộc đua xe địa hình đường trường khởi hành từ Budapest (Hungary) và kết thúc tại Bamako (Mali). Nam du khách ghi lại cảnh tượng này gần Boujdour - thành phố ven biển thuộc vùng Tây Sahara, bên bờ Đại Tây Dương.

"Chúng tôi đi qua vài đàn châu chấu rất dày và tình cờ ghi lại được đàn khủng khiếp nhất", Abdelhadi nói.

Trước đó, tờ New York Post đưa tin các đàn châu chấu quy mô lớn cũng xuất hiện tại quần đảo Canary (Tây Ban Nha) - điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Đại Tây Dương và được mô tả như một "thảm họa dịch châu chấu".

Khoảnh khắc châu chấu bao trùm toàn bộ tuyến đường. Ảnh: Cắt từ video

Theo đó, các đảo Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria và Fuerteventura bị châu chấu sừng ngắn tràn xuống trong vài ngày, sau khi loài gây hại có nguồn gốc từ sa mạc Sahara bị gió và điều kiện thời tiết ẩm, ôn hòa cuốn tới.

Lanzarote chịu ảnh hưởng nặng khi côn trùng xuất hiện tại nhiều khu vực như Arrecife, Costa Teguise, Famara, Uga và Tahíche. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy bầu trời sẫm lại vì châu chấu, tạo nên cảnh tượng như trong phim.

Dù không đe dọa trực tiếp con người, đàn châu chấu có thể gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp, đặc biệt là các vườn nho, nếu phát triển thành dịch quy mô lớn.

Bãi biển El Duque ở Tenerife, một trong những hòn đảo bị ảnh hưởng bởi đàn châu chấu. Ảnh: Adobe

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), châu chấu sa mạc là loài côn trùng di cư có sức tàn phá lớn nhất thế giới. Một đàn rộng khoảng 250 mẫu Anh (hơn 101 ha), tương đương 80 triệu cá thể, có thể tiêu thụ lượng thực phẩm đủ nuôi 35.000 người trong một ngày.

Quần đảo Canary từng hứng chịu dịch châu chấu nghiêm trọng. Năm 1958, châu chấu sa mạc từ châu Phi phá hoại mùa màng tại Tenerife, buộc nhà chức trách phải phun thuốc từ trên không, trong khi người dân dùng lửa, tiếng ồn và bả độc để đối phó. Trước đó 4 năm, một đợt khác đã tàn phá khoảng 10.000 ha cây trồng trong khu vực.

Tuấn Anh (Theo Storyful, New York Post)