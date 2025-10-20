Video cho thấy tên cướp dùng cưa máy cỡ nhỏ cắt tủ kính và lấy trang sức trong vụ trộm táo tợn giữa ban ngày ở bảo tàng Louvre, Pháp.

Đoạn video mà kênh truyền hình Pháp BFMTV đăng tải cho thấy tên cướp mặc áo khoác phản quang màu vàng bên ngoài chiếc áo hoodie màu đen, dùng cưa máy cỡ nhỏ cắt ngang tủ kính đựng trang sức quý ở bảo tàng Louvre, thủ đô Paris, Pháp ngày 19/10.

Video không cho thấy cảnh tên cướp rời khỏi phòng trưng bày.

"Chúng tôi có đoạn phim từ camera an ninh của bảo tàng", thẩm phán Laure Beccuau cho hay, thêm rằng những tên cướp được cho là đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và hoạt động "có tổ chức".

Khoảnh khắc nhóm cướp trộm trang sức ở bảo tàng Louvre Khoảnh khắc tên trộm phá tủ kính trộm cổ vật ở bảo tàng Louvre, Pháp ngày 19/10. Video: BFMTV

Tổng cộng 9 món đồ quý giá thuộc bộ sưu tập France's Crown Jewels đã bị đánh cắp trong vụ trộm táo tợn ở thủ đô Pháp, trong đó có một vương miện từng thuộc về Hoàng hậu Eugenie, vợ của Vua Napoleon III. Thẩm phán Beccuau cho hay món đồ này sau đó đã được tìm lại.

Trong số những món đồ bị mất còn có chiếc nơ cài áo lớn của Hoàng hậu Eugenie, được tạo thành từ 2.634 viên kim cương. Bảo tàng đã mua lại cổ vật quý giá này với giá 10,5 triệu USD năm 2008. Trước khi được bán đấu giá, món đồ thuộc sở hữu tư nhân tại Mỹ.

Chưa có thông tin chi tiết nào về danh sách của nhóm cướp 4 người. Những kẻ này được cho là đã lái xe nâng tiếp cận bảo tàng Louvre từ mặt bên cạnh khu trưng bày, sau đó dùng cưa máy cỡ nhỏ đột nhập tòa nhà qua cửa sổ. Nhóm cướp chỉ mất chưa đầy 10 phút để đột nhập tòa nhà lúc khoảng 9h30 sáng 19/10 và cuỗm đi số cổ vật.

Vị trí phòng trưng bày Apollon và các khu vực khác ở bảo tàng Louvre, Pháp. Ảnh: NY Post

Vụ đột nhập đã kích hoạt hệ thống báo động ở cửa sổ bên ngoài phòng trưng bày Apollon và trên hai tủ trưng bày bảo mật cao. "5 nhân viên bảo tàng có mặt trong phòng và các khu vực lân cận đã lập tức can thiệp và báo cho cảnh sát, đồng thời đưa khách tham quan rời khỏi phòng trưng bày", Bộ Văn hóa Pháp cho hay.

Cơ quan này thêm rằng những tên trộm đã bỏ chạy, bỏ lại cả thiết bị của chúng ở hiện trường. Thẩm phán Beccuau nói cảnh sát đã phát hiện dấu vết ADN trong bảo tàng và đang tiến hành phân tích.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết những tên cướp sẽ bị bắt giữ và toàn bộ cổ vật sẽ được thu hồi. "Mọi nỗ lực đang được thực hiện để đạt mục tiêu này", ông viết trên mạng xã hội.

Thanh Tâm (Theo NY Post, AFP)